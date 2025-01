La panoramica delle criptovalute ha un nuovo protagonista: parte del coin meme è lanciato dal neo eletto presidente degli USA, Donald Trump. La criptovaluta ha spopolato venerdì 17, poco prima dell’insediamento presidenziale, scaturendo speculazione ed interesse di alcuni. Il meme coin $TRUMP segna l’interesse del presidente anche nell’economia del mercato delle criptovalute.

Le criptovalute meme coin $TRUMP, che cosa sta succedendo.

La meme coin $TRUMP ha segnato un notevole aumento di oltre il 300% nelle ore che seguono il suo lancio. Il balzo della cripto ha portato la capitalizzazione sul mercato sfiorando i 6 miliardi di dollari in un tempo particolarmente breve. Comunque la velocità del suo incremento a generato polemiche sul rivaleggiare con altre meme coin già affermate, come Dogecoin. Durante il lancio di $TRUMP aveva un valore di 25$ circa, arrivando a 29$ entro la mattina di sabato per crescere fino a 70$ (dopo l’approdata su Binance). Lo sviluppo del meme coin $TRUMP è avvenuto sulla piattaforma blockchain Solana. Inizialmente l’offerta ha avuto il limite di 200 milioni di token, con l’obbiettivo di aumentare fino ad un miliardo nei successivi tre anni. L’80% di token ancora non rilasciati pubblicamente sono della CIC Diggital LLC, filiale di Trump Organization, e di Fight Fight LLC. Queste società riceveranno delle entrate derivanti dal trading. Il successo di $TRUMP è legato alla popolarità di Donald Trump, questo collegamento diretto al ruolo presidenziale probabilmente susciterà ancora più interesse e coinvolgimento di mercato.

Tuttavia, il futuro di $TRUMP dipenderà dal pubblico e dall’entusiasmo che gli mostra la comunità. Dogecoin per molto tempo ha dominato le cripto, grazie anche al suo marketing e al supporto di celebrità. Dogecoin sul mercato è capiotolizzato per 60 miliardi di dollari, mentre $TRUMP sembra voler raggiungere se non superare questo livello. Conseguentemente i prezzi dei token varieranno, ipotizzando una proiezione speculativa, tra i 100 e i 300$ l’uno. Ormai il futuro della meme coin $TRUMP è incerto. La crescita dipenderà dal pubblico, dal sostegno continuativo di Trump e la sua politica, dalla copertura mediatica, ecc… Comunque la presenza di $TRUMP avrà un ruolo cruciale riguardo la regolamentazione delle criptovalute.