Soli pochi giorni fa è stato dato l’ok alla proposta di allineamento delle accise dei carburanti da parte della Commissione Finanze del Senato. Una notizia che non fa altro che attirare l’attenzione poiché avrà delle conseguenze che riguarderanno tutti gli automobilisti.

In quest’ultimo periodo tutti gli automobilisti avranno notato un graduale aumento dei costi di diesel e benzina. Non a caso, però, la decisione di proporre l’allineamento delle accise dei carburanti porterà ad un aumento di quelle del diesel e una riduzione di quelle della benzina. Una decisione dunque che non fa altro che far discutere. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito alla questione.

Carburanti: polemiche sull’allineamento delle accise

Tante le polemiche e il malcontento in seguito alla decisione della Commissione Finanze del Senato riguardante l’allineamento delle accise dei carburanti. Come anticipato in apertura, la conseguenza di ciò sarà l’aumento delle accise per il diesel e la riduzione di quelle per la benzina. Secondo quanto diffuso, affinché venga dato il via a tale disposizione, sarà necessario un decreto che potrebbe arrivare entro sei mesi.

Al proposito, però, sembrerebbe che il Governo stia già lavorando attentamente per mettere a punto un decreto interministeriale che potrebbe essere introdotto già a partire dall’estate.

Certo è che il processo di allineamento avverrà gradualmente, così come avvenuto in passato, e probabilmente la data del termine sarà fissata al 2030. Secondo quanto diffuso, inizialmente le variazioni dovrebbero essere di 1 centesimo all’anno.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti e novità in merito alla questione delle accise sui carburanti. Un tema che, purtroppo, non fa che preoccupare tutti gli automobilisti. La speranza, per tutti, è che possa trovarsi una soluzione migliore e soprattutto che non crei polemiche come la recente decisione di procedere con l’allineamento delle accise. Staremo a vedere quali saranno le mosse nelle prossime settimane.