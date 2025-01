Prezzi benzina e diesel ancora in aumento, è allarme

Il quadro sta diventando sempre più esasperato in Italia per quanto riguarda il carburante. Lo dimostrano i prezzi di benzina e diesel che continuano ad aumentare, portando gli italiani sempre di più ad avere problemi nel rifornire il loro mezzo di trasporto. Stando ai dati riportati di recente infatti il prezzo sarebbe lievitato a causa delle quotazioni internazionali in rialzo ma non solo. Si parla anche di costi di miscelazione obbligatoria dei biocarburanti nonché delle varie speculazioni che ci sono sul mercato.

Allo stesso tempo non poteva esimersi dal rispondere a questa situazione il Codacons, che tiene monitorata la questione ogni giorno. La benzina ha raggiunto il prezzo medio di 1,823 € per ogni litro versato, il diesel invece si ferma a 1,726 € per ogni litro. È chiaro dunque l’aumento rispetto al mese di dicembre, rispettivamente del 3,8% e del 4,2%.

Questi aumenti si traducono in un rincaro medio di:

3,4 euro in più per un pieno di benzina;

in più per un pieno di benzina; 3,5 euro in più per un pieno di diesel.

Considerando due pieni al mese, ciò comporta una spesa aggiuntiva di circa 81 euro all’anno per chi guida un’auto a benzina e 84 euro all’anno per chi utilizza un veicolo diesel.

Effetti collaterali sull’economia

Oltre all’aumento diretto dei costi per gli automobilisti, i rincari dei carburanti si riflettono anche sul prezzo al dettaglio di molti prodotti. Le merci trasportate su gomma risentono infatti dell’aumento dei costi di distribuzione, aggravando ulteriormente la spesa per le famiglie.

È fondamentale dunque che ora il governo intervenga per arginare la situazione. Il Codacons ha sottolineato infatti che lo Stato sta beneficiando di entrate più grandi grazie alla tassazione dei carburanti mentre le famiglie non fanno che avere sempre più problemi. È necessario dunque un intervento che possa essere emblematico per migliorare la situazione, proprio per mettere gli italiani in condizione di non avere problemi di questo genere.