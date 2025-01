Con il passare del tempo le case automobilistiche mettono a punto nuovi progetti e strategie che prevedono la realizzazione di nuovi modelli da proporre agli utenti. Nuovi modelli con cui puntano a conquistare, di conseguenza, maggiori quote di mercato. Nonostante ciò, può capitare che si decida di cambiare i piani sulla base su un obiettivo ben preciso. La casa automobilistica Polestar, ad esempio, ha scelto di posticipare l’uscita della Polestar 6 per poter porre l’attenzione sul lancio del SUV Polestar 7.

Un cambio di piani, dunque, che è stato analizzato nel dettaglio prima di essere annunciato. Non dimentichiamo che inizialmente si prevedeva di lanciare la roadster elettrica per il 2026. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli sui futuri progetti del marchio svedese.

Polestar: posticipato il lancio della roadster elettrica

Un cambio di piani da parte della casa automobilistica svedese che attira l’attenzione di tutti. Un piano che però ha un obiettivo ben chiaro e soprattutto importante per il futuro del marchio.

Nei giorni scorsi il costruttore svedese ha deciso di annunciare che posticiperà l’uscita della Polestar 6 per poter concentrarsi sul lavoro da effettuare sulla Polestar 7. Non a caso, tale decisione è riconducibile alla volontà del brand di puntare su una determinata tipologia di utenti e di ampliare i numero dei destinatari con modelli più accessibili come il suo SUV compatto.

Naturalmente la decisione di rinviare il lancio della roadster elettrica non fa altro che aumentare l’attesa tra gli appassionati del marchio. Non dimentichiamo che roadster avrà due motori elettrici che sviluppano 650 kW e 900 Nm, con una capacità di scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi e una velocità massima di 250 km/h. Per quanto riguarda l’autonomia si parla di oltre 600 chilometri.

Come dichiarato dalla stessa azienda, Polestar 6 si posizionerà come un’opzione premium successiva, ma portare prima la Polestar 7 ha perfettamente senso.