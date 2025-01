ENGWE in questi giorni ha festeggiato il lancio della e-bike Mapfour N1, prima della nuova serie. E’ stata progettata per fornire un trasporto economico e sostenibile, la ENGWE Mapfour incarna una nuova era della mobilità urbana. Guidata dallo slogan “Libero a modo tuo,” combina un design innovativo, prestazioni potenti e funzioni intelligenti per offrire ai ciclisti libertà ed efficienza.

Per celebrare il rilascio, ENGWE sta organizzando una promozione a tempo limitato dal 28 gennaio al 23 febbraio, offrendo ai partecipanti la possibilità di vincere una Mapfour N1 gratuita. Le prenotazioni ufficiali inizieranno il 24 febbraio 2025.

Mapfour N1 Air è progettata per i ciclisti urbani che cercano una e-bike leggera, la N1 Air pesa solo 15,6 kg, caratterizzata da un telaio in fibra di carbonio monoblocco che è 11 volte più forte e rigido dell’alluminio. I suoi punti di forza sono un telaio che pesa solamente 1,28 kg (paragonabile a due iPad Air), una autonomia di 100km (grazie alla presenza di una batteria da 10Ah), un sistema antifurto intelligente (con tracciamento GPRS integrato e notifiche SOS automatiche), oltre ad una batteria completamente removibile con protezione antifurto.

Mapfour N1 Pro: la E-Bike in fibra di carbonio più potente e sicura, in vendita a meno di 3000 euro

Per i ciclisti che esigono prestazioni di punta, la N1 Pro è dotata di caratteristiche premium, come potenza è incomparabile, il motore centrale da 250W raggiunge 80Nm di coppia, facilitando l’utilizzo in ogni ambiente, il telaio è in carbonio di qualità Trek (molto più leggero, forte e liscio), oltretutto con ricarica rapida in sole 1,5 ore e sistema antifurto (che supporta include geofencing, avvisi di furto, sblocco bluetooth e localizzatore della bici).

“Le e-bike ENGWE Mapfour riflettono il nostro impegno per il ciclismo conveniente, efficiente e salutare, mirato a affrontare le sfide del pendolarismo come l’aumento dei costi, preoccupazioni per la salute e la necessità di opzioni sostenibili, rendendo il viaggio quotidiano più efficiente e piacevole” ha detto Baron, Product Manager di ENGWE.

Se volete vincere la Mapfour N1, potete visitare il sito indicato in uno dei link precedenti, ricordando che la stessa e-bike sarà prenotabile a partire dal 24 Febbraio.