La possibilità di utilizzare più account WhatsApp su un singolo dispositivo è una funzione già introdotta su Android nel 2023. Ma ora sta finalmente arrivando anche su iOS. Questo nuovo aggiornamento, ancora in fase beta, non è però disponibile per tutti. Ma rappresenta comunque un cambiamento fondamentale per coloro che utilizzano l’app su iPhone. Le prime tracce di questa novità sono state rilevate dal canale WABetaInfo. Sempre un punto di riferimento per tutte le anticipazioni riguardanti le funzionalità future di WhatsApp.

WhatsApp: come gestire facilmente più numeri telefonici

Nel corso dell’ultimo anno, la versione Android di WhatsApp ha permesso alle persone di passare facilmente da un account all’altro. Senza dover ricorrere a soluzioni esterne come applicazioni aggiuntive. La stessa funzionalità, come detto, sta ora facendo il suo ingresso anche nel mondo iOS. Con essa anche la possibilità di gestire più numeri telefonici su un solo dispositivo. Anche se tale aggiornamento non è ancora accessibile per tutti, il suo arrivo è comunque molto atteso. Soprattutto da parte di chi utilizza WhatsApp per separare le proprie comunicazioni personali da quelle professionali.

Questa innovazione è particolarmente utile per chi possiede dispositivi dual SIM, che possono gestire due numeri telefonici diversi. La novità introdotta da WhatsApp consente quindi di separare i messaggi, le chiamate e le notifiche tra i vari account, in maniera davvero molto semplice. Grazie a questa funzione, infatti, ogni account funziona in modo completamente indipendente. Favorendo una gestione più fluida e separata delle comunicazioni.

L’ upgrade potrebbe così rivoluzionare completamente la gestione delle conversazioni. Infatti, la separazione netta delle notifiche consente di evitare confusioni. Garantendo che ogni account rimanga ben distinto, sia nelle chat che nelle chiamate. Non sappiamo ancora quando ciò sarà rilasciato in via ufficiale, ma una cosa è certa. Presto gli utenti iOS potranno finalmente godere di un’esperienza simile a quella di Android. Insomma, una delle richieste più frequenti dal pubblico online sta finalmente per vedere la luce.