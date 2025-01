Navigare veloce e senza sorprese è finalmente possibile grazie alla nuova offerta di Very Mobile. Fino al 13 febbraio, sarà possibile attivare un piano esclusivo che include 150GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati. Il tutto al costo eccezionale di soli 5,99€ al mese. Questa tariffa è definitiva, senza modifiche future e garantisce una connessione affidabile e trasparente.

La convenienza dell’offerta però non si limita al prezzo. Anche la spedizione della SIM e l’attivazione sono completamente gratuite. Infatti si potrà scegliere tra una SIM fisica o una eSIM. Entrambe facili da configurare in pochi minuti, anche tramite SPID o CIE. Se invece si predilige un contatto diretto, si potrà attivare la promo in uno dei 3.000 negozi Very sparsi sul territorio italiano.

Very Mobile: nessun costo extra, zero vincoli e assistenza dedicata

Very Mobile offre una copertura del 99,7% in 4G e del 97% in 5G. Garantisce quindi una connessione veloce e stabile ovunque. Che stiate guardando film in ultra HD, giocando online o lavorando da remoto, la qualità del servizio è sempre al top. L’hotspot è incluso nel piano. In questo modo sarà possibile condividere la connessione con altri dispositivi senza costi aggiuntivi.

Questa soluzione targata Very Mobile è progettata per eliminare sorprese e spese impreviste. Infatti, non sono previsti vincoli contrattuali, e la navigazione si interrompe automaticamente una volta terminati i giga inclusi. Rinnovare l’offerta è semplicissimo grazie all’app ufficiale, sempre intuitiva e a portata di mano. In più per essere sempre protetti , eventuali addebiti indesiderati, come abbonamenti o servizi a pagamento, saranno bloccati di default.

Con un prezzo così competitivo, Very Mobile assicura anche un servizio clienti dedicato e sempre disponibile per risolvere ogni esigenza. Attivare questa promozione non è mai stato così semplice. Online o in negozio, bastano pochi minuti per dire addio ai vecchi costi nascosti e godere di una connessione senza limiti.