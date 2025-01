I veicoli di cui si parla giornalmente si differenziano tutti grazie ad una serie di specifiche tecniche che ciascun casa automobilistica decide di adottare per realizzare il proprio veicolo. Veicoli con prestazioni differenti che puntano sempre di più a conquistare il maggior numero di utenti. Non passa inosservata, tra le tante proposte del settore automotive, la nuova realizzazione della casa automobilistica americana Cadillac.

Proprio quest’ultimo ha attirato l’attenzione con la presentazione del suo primo modello elettrico. Un modello elettrico, il Lyriq-V 2026, che si contraddistingue per le sue alte prestazioni. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Cadillac Lyriq-V: modello ad alte prestazioni

Proporre sempre il meglio agli utenti per riuscire non solo a conquistarli ma a emergere in un mercato sempre più ricco di proposte. Con tale obiettivo, la casa automobilistica americana Cadillac ha deciso di presentare un modello che si contraddistingue grazie a specifiche tecniche eccellenti.

Proprio nelle scorse ore, il costruttore americano ha deciso di annunciare ufficialmente tutti i dettagli. Nell’annuncio non ha potuto fare a meno di considerare questo nuovo modello il più veloce di sempre. Secondo quanto dichiarato, il Cadillac Lyriq-V 2026 ha una potenza di 615 CV e 880 Nm di coppia. Per quanto riguarda la velocità, si parla di una capacità di effettuare uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi.

Non a caso, dunque, ci troviamo davanti ad un veicolo eccellente. Un eccellenza prestazionale che porta il sub-brand V-Series a nuovi livelli. Oltre alla grande potenza, il Lyriq-V 2026 è dotato di trazione integrale a doppio motore e di una funzione chiamata Velocity Max che, come dichiarato dal vicepresidente di Cadillac Global, sprigiona tutte le capacità prestazionali del veicolo. Un’autonomia fino a 460 chilometri dovrebbe essere inoltre garantita dalla presenza di un pacco batterie da 102 kWh.

Ad occuparsi della produzione del Lyriq-V sarà lo stabilimento GM di Spring Hill e sarà avviata nel 2025. Per quanto riguarda il costo, invece, si parte da 79.990 dollari.