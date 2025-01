Very Mobile regala 2 mesi gratis: l'offerta è da 150 GB in 5G

Very Mobile ha lanciato una nuova promozione dedicata a chi vuole risparmiare senza rinunciare a una connessione veloce e affidabile. A soli 5,99€ al mese, questa offerta garantisce 150 GB di traffico dati, con 5G gratuito già incluso. Inoltre, i clienti possono usufruire di minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, per una comunicazione senza limiti. In basso ci sono tutte le altre informazioni di contorno che sono molto utili per gli utenti.

Com’è articolata la promo di Very Mobile

L’offerta è pensata per chi arriva da gestori virtuali e da Iliad, confermando l’attenzione di Very Mobile verso chi cerca una tariffa competitiva per cambiare operatore. A rendere questa proposta ancora più interessante è la possibilità di ottenere 2 mesi gratuiti, ma solo per chi attiva la promo entro il 13 febbraio 2025.

I 150 GB offerti sono perfetti per chi utilizza frequentemente app di streaming, navigazione o social network. La rete 5G, inclusa senza costi aggiuntivi, permette di sfruttare una connessione ancora più veloce, ideale per chi cerca alte prestazioni anche in mobilità.

Un costo chiaro e trasparente: il vero fiore all’occhiello di Very Mobile

Uno degli aspetti che distinguono questa promo è il prezzo garantito per sempre: 5,99€ al mese. Non ci sono sorprese o costi nascosti, un elemento che molti utenti apprezzano quando scelgono un nuovo operatore.

Come attivare l’offerta in pochi semplici passi

L’attivazione è semplice e può essere effettuata online oppure presso i punti vendita Very Mobile. Ricordiamo che l’offerta è riservata esclusivamente a chi proviene da Iliad o da operatori virtuali. Per chi si affretta a sottoscriverla entro il termine stabilito, i 2 mesi gratuiti rappresentano un ulteriore incentivo a provare i servizi di Very Mobile.

Con una combinazione di prezzo competitivo, traffico dati abbondante e 5G incluso, questa promozione si posiziona tra le offerte più interessanti del momento per chi cerca una tariffa conveniente e moderna.