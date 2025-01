Truffa con un messaggio apparentemente innocuo, può derubarvi

In genere le truffe colpiscono gli utenti che conoscono poco il web ma questa volta non è così. Anche coloro che sono più vizi ad utilizzare Internet si possono ritrovare a perdere soldi e dati personali cadendo nelle grinfie della nuova truffa che sta girando in queste ore.

Come sempre i truffatori si pongono un obiettivo molto basilare: rubare soldi e dati personali agli utenti. Più persone hanno finito infatti per perdere il loro denaro, talvolta non accorgendosene neanche. Il problema è che il testo in questione sembra essere anche attendibile per certi versi, per cui bisogna tenere molto alta l’attenzione onde evitare problematiche.

Truffa phishing in corso con la scusa del concorso Milka che non esiste

L’offerta qui in basso è davvero inusuale in quanto spesso le truffe arrivano con altre tipologie di testi. Oggi i truffatori hanno pensato di far gola agli utenti con la cioccolata del marchio Milka, il quale è diventato un must negli ultimi decenni. Si tratta di una truffa molto particolare perché fa credere agli utenti di aver vinto un premio che in realtà non esiste. Date dunque uno sguardo al testo qui in basso, che viene impaginato proprio così come è stato incollato. Eccolo qui:

“Ciao cliente,

Ti facciamo le nostre congratulazioni!

La tua grande vittoria:

CONFEZIONE MILKA

vale 100€

Dopo una procedura speciale, il tuo indirizzo e-mail è stato selezionato:

[MAIL DELLA VITTIMA]

cliente

Ce l’hai fatta – Sei dentro!

Siamo lieti di informarti che sei uno dei 4 partecipanti

alla selezione finale. Hai ora una possibilità unica di vincere il pacchetto Milka del valore di 100€.

Gli altri partecipanti alla selezione finale sono:

1. Britta P***

2. Peter H***

3. Monika S***

Ti preghiamo di rispondere al breve sondaggio e qualificarti ora per vincere!

Ti auguriamo tanto divertimento e successo!

Il tuo Noah Müller del team di assistenza clienti

Partecipa ora!“