Google continua a migliorare l’app Gmail. Come? Con una serie di novità che puntano a rendere la gestione delle email sempre più intuitiva. L’ultima innovazione riguarda il restyling delle schede di riepilogo per gli eventi, annunciato ufficialmente sul blog dell’azienda. Quando si riceve una mail correlata a un appuntamento o a un evento, nella parte superiore dello schermo compare una scheda aggiornata. Il nuovo design migliora quindi l’aspetto grafico delle opzioni disponibili. Ma semplifica anche l’interazione degli utenti con gli strumenti di pianificazione.

Gmail: novità già disponibili su scala globale

La nuova scheda si distingue per un’organizzazione più chiara e leggibile rispetto al passato. Il nome dell’evento è ben visibile, con data e orario messi in evidenza per consentire una rapida consultazione. Ma non finisce qui. In quanto sono state aggiunte anche alcune funzionalità che permettono di aggiungere direttamente l’evento al calendario, condividerlo con altri. Oppure ottenere indicazioni per raggiungere il luogo indicato o avviare una chiamata se è presente un numero associato. Questo approccio rende Gmail molto più di una casella di posta. Ma un vero e proprio sistema per la gestione degli impegni.

L’aggiornamento, lanciato inizialmente lo scorso ottobre, è ora disponibile per gli utenti di Google Workspace. In particolare per chi ha sottoscritto un abbonamento Workspace Individual e per chi possiede un account-Google personale. La compatibilità è garantita su dispositivi Android e iOS in tutto il mondo. Confermando l’impegno dell’ azienda nel tentare di migliorare costantemente l’esperienza utente.

Questa modifica rientra in un piano più ampio di aggiornamenti che hanno coinvolto Gmail negli ultimi mesi. Dopo l’introduzione di un selettore di account più intuitivo e il potenziamento della sicurezza tramite l’ IA, la piattaforma ora si arricchisce di ulteriori strumenti utili e pratici. Tutti pensati per chi vuole gestire appuntamenti e attività senza uscire dall’app e in maniera semplice ed intuitiva.