Revolut: arriva il conto deposito con interessi fino al 3%, come funziona

Tra tutte le banche digitali ed internazionali per i pagamenti elettronici, leader assoluta è certamente Revolut. Tutti ormai conoscono i prodotti di questa azienda, che proprio in queste ore ha lanciato una grande novità per chi vuole accumulare i suoi risparmi. Si tratta del nuovo conto deposito senza vincoli, il quale garantisce un tasso di interesse che arriva fino al 3% ogni anno. Quotidianamente gli interessi vengono accreditati, ed è proprio questo a renderlo particolarmente appetibile.

Come funziona il nuovo conto deposito di Revolut

Il prodotto è disponibile inizialmente per chi apre un conto Revolut tra il 27 gennaio e il 31 marzo 2025. Per questi nuovi clienti, il tasso massimo del 3% sarà garantito fino al 31 maggio 2025, indipendentemente dal piano scelto.

I clienti già esistenti potranno accedere al Conto Deposito nelle prossime settimane, ma sarà necessario completare la migrazione dal loro attuale IBAN lituano a uno italiano. Questo passaggio sarà gestito attraverso una lista d’attesa organizzata da Revolut.

Perché è importante avere un conto deposito

Revolut sta puntando molto sull’Italia, considerandola uno dei mercati principali per il 2025. Ignacio Zunzunegui, Responsabile Growth per il Sud Europa, ha dichiarato:

“Il Conto Deposito senza Vincoli amplia la nostra offerta, offrendo una soluzione semplice, intuitiva e sicura per gestire i risparmi. In Spagna, dove è stato lanciato da poco, ha già raccolto oltre un miliardo di euro in meno di due mesi.”

Altri passi di Revolut in Italia

Questo nuovo prodotto si aggiunge ad altre iniziative recenti come l’introduzione degli IBAN italiani e dei prestiti personali, pensate per rendere Revolut una valida alternativa alle banche tradizionali.

Un’opportunità per i risparmiatori

Il nuovo Conto Deposito rappresenta un’opzione interessante per chi cerca un rendimento competitivo unito alla libertà di accesso immediato ai fondi. Con questa mossa, Revolut rafforza il proprio impegno nel mercato italiano, puntando a conquistare sempre più utenti grazie alla sua offerta innovativa e conveniente.