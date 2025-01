Revolut ora consente le telefonate in-app: così combatte le truffe

Questa volta si parla di una grande innovazione che arriva all’interno del mondo dei pagamenti digitali. Ad introdurla, manco a dirlo, è il celebre colosso Revolut, il quale ha deciso di mettere a disposizione degli utenti una funzione perfetta per garantire sicurezza all’interno dell’applicazione stessa. Sono arrivate le telefonate in-app, il modo perfetto per comunicare con il servizio clienti evitando qualsiasi rischio di truffa. Il problema dell’impersonificazione infatti è sempre più frequente ed per tale motivo che Revolut ha voluto correre ai ripari.

Revolut: arrivano le chiamate in-app, la soluzione per le truffe

Le truffe di impersonificazione purtroppo sono diventate molto frequenti in giro. L’obiettivo dei truffatori in questo caso diventa quello di fingersi un operatore dell’azienda, facendo dunque credere alla persona di potersi fidare e di poter scambiare le sue informazioni sensibili.

Con l’arrivo delle chiamate in-app, i clienti possono essere certi di parlare direttamente con il supporto ufficiale di Revolut. Tutte le comunicazioni avvengono esclusivamente attraverso l’app, eliminando qualsiasi possibilità di frode. Questo non solo garantisce autenticità, ma aiuta anche gli utenti a sviluppare maggiore consapevolezza sui rischi legati a contatti non verificati.

Come funzionano le chiamate in-app

La maggior parte delle chiamate da parte del servizio clienti di Revolut avverrà ora tramite questa modalità, direttamente nell’app. In casi eccezionali, come problemi tecnici, le chiamate tradizionali saranno ancora utilizzate, ma sempre concordate in anticipo con il cliente. Questo approccio trasparente e controllato mira a prevenire qualsiasi confusione o rischio di frode.

Di base c’è un consiglio da parte di Revolut, ovvero quello di non dare valore a tutte le telefonate che, non essendo state richieste dagli utenti, vengono dichiarate come provenienti dall’azienda. È infatti una buona cosa interrompere ogni conversazione.

Almeno per ora solo i clienti privati possono beneficiare di questa nuova introduzione, anche se ben presto dovrebbe arrivare anche all’area business.