A quanto pare il neo brand di Carl Pei sta lavorando per presentare numerosi dispositivi. L’azienda dovrebbe infatti annunciare il nuovo top di gamma Nothing Phone 3 assieme ad altri modelli di fascia media. Tra questi, ci sarà il nuovo Nothing Phone 3a e ci sarà anche il Nothing Phone 3a Plus. Il primo di questi, in particolare, è stato il protagonista degli ultimi rumors e leaks. Vediamo qui di seguito i dettagli emersi.

Nothing sta per annunciare il nuovo Nothing Phone 3a, ecco i primi dettagli

Nel corso delle ultime ore sono emersi i primi dettagli riguardanti uno dei prossimi smartphone del produttore tech Nothing. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Nothing Phone 3a, prossimo medio di gamma del marchio. Il leaker Gadget Bits ha da poco rivelato alcuni dettagli di rilievo.

Nello specifico, a detta del leaker, il nuovo smartphone dell’azienda sarà alimentato da un processore di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 7S Gen 3. Si tratterebbe dunque di una scelta diversa rispetto a quanto fatto dall’azienda con il precedente modello Nothing Phone 2a, che monta invece un processore di casa MediaTek. Il nuovo device avrà a bordo l’ultima release del software di casa Google, cioè Android 15, con l’interfaccia utente Nothing OS in versione 3.1.

Sulla parte frontale non dovrebbero esserci molte differenze con il modello precedente. Ci sarà infatti un display con tecnologia OLED con una diagonale da 6.8 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. La fotocamera anteriore per i selfie sarà posizionata al centro in un piccolo foro sul display. A quanto pare, il comparto fotografico potrebbe avere qualche upgrade. Si parla infatti della possibile presenza di un sensore teleobiettivo 2x da 50 MP. Sul retro non mancheranno poi gli iconici LED che contraddistinguono il marchio Nothing.

Ricordiamo che l’azienda terrà un evento di presentazione ufficiale il prossimo 4 marzo 2025. Vedremo se sarà annunciato anche il nuovo Nothing Phone 3a.