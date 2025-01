La scorsa settimana Samsung ha presentato al mondo il suo attesissimo modello top di gamma S25, Quest’ultimo ha portato con sé ovviamente tantissimi rinnovamenti sia da un punto di vista hardware che da un punto di vista software, ovviamente il primo a cambiare è stato il processore montato al suo interno che ora rappresenta la soluzione attualmente disponibile più veloce sul mercato, ciò ha permesso gli sviluppatori di lavorare con manica larga per quanto riguarda le implementazioni software che giorno dopo giorno arriveranno sottoforma di aggiornamenti costanti per il nuovo dispositivo.

Nuove opzioni per la modifica Raw

Un aspetto che è stato toccato in modo profondo è stato ovviamente il mondo della fotografia che si appresta ad abbracciare in via completa l’arrivo dell’intelligenza artificiale generativa, come se non bastasse, però Samsung ha introdotto interessanti novità nella sua ultima versione dell’interfaccia grafica che aggiungono delle opzioni per la modifica delle foto in formato raw, vediamole insieme.

Esposizione : regola la luminosità di tutta l’immagine

: regola la luminosità di tutta l’immagine Luci : regola l’intensità luminosa solo nelle aree con luce di un’immagine

: regola l’intensità luminosa solo nelle aree con luce di un’immagine Ombre : regola l’intensità solo nelle aree scure di un’immagine

: regola l’intensità solo nelle aree scure di un’immagine Contrasto : regola la differenza di luminosità tra parti luminose e scure di una foto

: regola la differenza di luminosità tra parti luminose e scure di una foto Saturazione : controlla la carica dei colori in tutta l’immagine

: controlla la carica dei colori in tutta l’immagine Vigore : regola la saturazione dell’intera immagine controllando che non vi sia un eccessivo aumento della saturazione

: regola la saturazione dell’intera immagine controllando che non vi sia un eccessivo aumento della saturazione Temperatura colore : imposta il tono, freddo o caldo, dell’immagine

: imposta il tono, freddo o caldo, dell’immagine Rimozione rumore: elimina la sgranatura dell’immagine.

Trattandosi di implementazioni più a livello software che a livello hardware in tutta probabilità nelle prossime settimane vedremo l’approdo di queste nuove opzioni anche su altri modelli appartenenti al marchio Samsung, al momento l’unico ad aver ricevuto questo pacchetto di update è stato il modello top di gamma che ovviamente godrà di un occhio di riguardo per molto tempo, soprattutto per quanto riguarda l’arrivo degli aggiornamenti.