Il marchio di lusso Genesis ha progettato quello che potrebbe definirsi il futuro del soccorso alpino.

Negli ultimi anni, infatti, il numero di incidenti in montagna ha avuto un trend sempre più crescente. Proprio per questo nasce l’esigenza di proporre un mezzo di soccorso efficace che riesca a muoversi in ambienti abbastanza ostici, come possono essere le montagne.

E al World Economic Forum 2025 Genesis ha proposto una soluzione che combina due aspetti fondamentali per agire sulla montagna.

GV60 MIV di Genesis: il nuovo SUV elettrico spacca

All’evento di Davos, Genesis ha presentato proprio il suo nuovo SUV elettrico: il GV60 Mountain Intervention Vehicle, detto GV60 MIV.

Si tratta di un veicolo elettrico, pensato appositamente per il soccorso in montagna, poiché in grado di sfrecciare meravigliosamente sui terreni innevati.

Il fatto che si tratti di un SUV elettrico permette al GV60 MIV non solo di effettuare dei salvataggi in tutta sicurezza, ma anche di farlo nella totale sostenibilità.

Il veicolo, infatti, presenta delle duplici caratteristiche che li permetteranno di affermarsi probabilmente come il futuro nel soccorso alpino.

Genesis ha progettato il suo SUV basandosi sicuramente su un design forte e robusto, ma senza dimenticare la parte tecnologica che è estremamente avanzata.

Si tratta di un SUV sostenibile poiché trovandosi in ambienti alquanto incontaminati, non produce dell’inquinamento tramite gli scarichi, inoltre è stato progettato per essere estremamente silenzioso.

Per quanto riguarda i soccorsi, invece, il GV60 MIV contiene al proprio interno le migliori attrezzature mediche del momento e sistemi di emergenza all’avanguardia, pensati proprio per dare soccorso di qualunque tipo.

Il fiore all’occhiello che permette al SUV di muoversi così perfettamente su terreni accidentati sono i cingoli montati al posto delle ruote.

Al momento non si conoscono ulteriori informazioni riguardanti l’acquisto dell’incredibile SUV GV60 di Genesis, quindi bisogna rimanere attenti e sintonizzati.