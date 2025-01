La lotta contro il cancro continua a fare passi avanti, e uno degli sviluppi più promettenti arriva da un luogo inaspettato: il CERN di Ginevra. Qui, i ricercatori hanno lavorato su una tecnica chiamata radioterapia Flash, che potrebbe rivoluzionare il modo in cui trattiamo i tumori. L’idea di base è semplice ma geniale: somministrare radiazioni a una velocità incredibile, in meno di un secondo, anziché nei minuti richiesti dai metodi tradizionali. Questa rapidità sembra avere un effetto straordinario, uccidendo le cellule tumorali ma risparmiando i tessuti sani, che tollerano meglio l’impatto rapido delle radiazioni.

Acceleratori di particelle contro il cancro

Immaginate di poter ridurre al minimo gli effetti collaterali tipici della radioterapia, come infiammazioni e danni ai tessuti circostanti. È quello che i ricercatori stanno già osservando nei primi esperimenti, dove i topi trattati con questa tecnica non hanno sviluppato i classici problemi associati alle radiazioni, nemmeno dopo più cicli di trattamento. Un risultato che apre enormi possibilità, soprattutto per i tumori più difficili da curare.

La cosa interessante è che tutto nasce dagli acceleratori di particelle del CERN, progettati per studiare l’atomo e ora adattati alla medicina. La tecnologia Flash sfrutta particelle come protoni, ma si stanno esplorando anche altre opzioni, come ioni di carbonio ed elettroni, per aumentare ulteriormente l’efficacia. Certo, non mancano le sfide: le attrezzature necessarie sono grandi e costose, il che limita l’accesso ai centri più avanzati. Ma c’è ottimismo: il CERN sta già lavorando per rendere questa tecnologia più compatta e accessibile.

Le applicazioni potenziali sono enormi. Flash potrebbe fare la differenza per tumori in aree delicate, come il cervello, dove i trattamenti attuali spesso comportano pesanti effetti collaterali a lungo termine, dalla perdita di capacità cognitive all’ansia. Inoltre, potrebbe permettere dosi più alte di radiazioni per tumori metastatici, difficili da trattare senza rischi per i tessuti sani.

Le sperimentazioni cliniche sono già in corso in diversi ospedali, con l’obiettivo di trasformare questa tecnologia in una realtà disponibile per milioni di pazienti. Flash potrebbe rappresentare una svolta nella lotta contro il cancro, offrendo nuove speranze e cure più sicure.