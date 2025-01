Continuano i test su strada per la M3 elettrica della casa automobilistica BMW. Un modello che già diverse volte è stato intercettato durante le sue sessioni di test. Particolare l’attenzione di tutti gli appassionati di quattro ruote per questo nuovo modello del marchio tedesco visto che lo stile si rifà al nuovo linguaggio di design “Neue Klasse”. Un debutto ancora lontano, previsto per il 2027, ma nel frattempo non mancano render che tentano di immaginarne il design.

Non dobbiamo di certo dimenticare che l’obiettivo della casa automobilistica BMW è di conquistare nuovi utenti proponendo una serie di veicoli basati su un design che si differenzia rispetto al passato. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli il merito alla M3 elettrica che vedremo su strada in futuro.

BMW M3 elettrica: un render tenta di immaginare il design

A contraddistinguere la BMW M3 elettrica senza alcun dubbio un lavoro effettuato da esperti per portare su strada un veicoli in grado di offrire prestazioni eccellenti. Come anticipato in apertura, il render realizzato nei giorni scorsi immagina come potrebbe essere la vettura.

Alla base della M3 elettrica ci sarà proprio la piattaforma Neue Klasse. Piattaforma che il costruttore tedesco ha fatto sapere che sarà il punto di riferimento della nuova generazione di vetture. Ricordiamo, inoltre, che il design della M3 elettrica richiamerà a dettagli del concept Vision Neue Klasse. Non a caso, il frontale perderà la presenza doppio rene XXL ma non mancheranno altri dettagli che renderanno il look del tutto più aggressivo.

Dal punto di vista della meccanica, sappiamo che la vettura ospiterà ben 4 motori elettrici, uno per ruota, ma non sono ancora stati diffusi dettagli specifici sulle prestazioni. Nonostante manchi ancora del tempo al lancio ufficiale, non mancano alcune indiscrezioni che parlano di una potenza inclusa tra i 600 e i 700 CV.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti per scoprire maggiori dettagli in merito alla nuova elettrica della casa automobilistica tedesca.