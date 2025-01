Il 2024 è ormai giunto al termine da alcuni giorni e sono tante le case automobilistiche che analizzano i dati ottenuti nel corso dell’anno. Tra le tante realtà che spiccano per i veicoli portati sul mercato, non possiamo certamente non parlare di BMW Italia. Una realtà che si ritiene pienamente soddisfatta dei risultati ottenuti nel corso del 2024 e che, considerato l’entusiasmo, ha deciso di diffondere alcuni dettagli.

In seguito ad un 2024 ricco di soddisfazioni, per BMW Italia ha ottime aspettative per l’anno appena iniziato. Un 2025 in cui non mancheranno progetti e strategie importanti che consentiranno di ottenere un gran numero di risultati. Non dimentichiamo che per il 2025 è previsto il debutto del primo modello del marchio basato sulla piattaforma Neue Klasse. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi.

BMW Italia: ottimi i risultati del 2024

Il 2024 giunge al termine con risultati che rendono del tutto soddisfatto il marchio BMW Italia, ma le sorprese non sono certamente terminate. E’ da poco iniziato un nuovo anno e per BMW si tratta di un momento importante visto che a breve debutteranno importanti novità.

La nuova BMW i3 sarà, infatti, la mia vettura del marchio su cui debutterà la piattaforma Neue Classe. Ad attirare particolarmente l’attenzione di tutti, nelle scorse ore, è stato il presidente e Amministratore delegato di BMW Italia, Massimiliano Di Silvestre. Il presidente ha infatti voluto rendere noti i risultati sul 2024 e rendere chiari i progetti destinati al 2025.

Secondo quanto annunciato, il Gruppo BMW nel 2024 ha consegnato 2.450.804 auto a livello globale. Una percentuale pari al 24% delle vendite complessive riguarda i veicoli elettrificati che in numeri corrisponde ad oltre 593.000 unità consegnate. Del tutto interessante il risultato riguardante l’Italia. Il nostro Paese, infatti, ha consentito al marchio di ottenere la migliore crescita a livello globale.

Come accennato, anche per il 2025 le aspettative sono molte: arriverà la sportiva M5 Touring e la nuova generazione di vetture basate sulla piattaforma Neue Klasse.