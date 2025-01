Come già accaduto, anche quest’anno 1Mobiele ha deciso di dedicare ai suoi utenti un’occasione davvero imperdibile. L’operatore, in occasione del Festival di Sanremo 2025, invita sia i nuovi che i già clienti a partecipare al concorso legato al FantaSanremo. Il celebre gioco online che trasforma il Festival in una competizione ancora più coinvolgente potrebbe offrire un’ulteriore vantaggio legato alla telefonia.

1Mobile: i vantaggi ottenuti con il Fantasanremo

Il gioco online permette a ogni partecipante di creare una squadra virtuale selezionando sette artisti in gara. Quest’ultimi possono nominare un capitano e gestire le proprie scelte strategiche. Durante le serate del Festival, i giocatori ottengono punti, o ne perdono, in base alle performance e alle azioni degli artisti selezionati. Per rendere l’esperienza ancora più entusiasmante, 1Mobile ha organizzato una competizione esclusiva all’interno del gioco. Il punto di partenza è la Lega 1Mobile.

Unirsi a quest’ultima è semplice. Dopo essersi iscritti al FantaSanremo tramite il sito ufficiale e aver composto la propria squadra, basta accedere alla sezione dedicata sul sito di 1Mobile. Qui bisogna registrarsi alla sfida inserendo i propri dati personali e l’indirizzo email usato per il gioco. È importante ricordare che per partecipare, è necessario entrare nella lega 1Mobile entro le ore 23:59 del 10 febbraio 2025.

Il concorso mette in palio ricariche telefoniche omaggio riservate ai primi cinque classificati della lega. Con un montepremi che premia i migliori giocatori con somme scalari fino a un massimo di 75 euro. Tutte le ricariche saranno erogate entro il 28 febbraio 2025 e accreditate esclusivamente su numeri 1Mobile. Chi non possiede una SIM dell’operatore avrà la possibilità di richiederla durante il contatto per la riscossione del premio.

Nel frattempo, gli appassionati che visiteranno Casa Sanremo potranno approfittare della presenza dello stand 1Mobile. Qui sarà possibile scoprire le offerte dell’operatore, ricevere gadget esclusivi e immergersi nell’atmosfera unica del Festival. Tale progetto dimostra ancora una volta l’impegno di 1Mobile nel coniugare tecnologia, intrattenimento e attenzione al cliente.