Tesla Model Y Juniper: arriva il restyling in Italia

La nuova Tesla Model Y Juniper debutta con un design rinnovato, ispirato al Cybertruck. Cambiano anche le dimensioni. I numeri sono di poco aumentati (4.797 mm di lunghezza) portando ad un maggiore spazio a disposizione. Migliorano anche la stabilità e l’efficienza aerodinamica. Il frontale è caratterizzato da una barra luminosa trasversale, mentre al posteriore spiccano i gruppi ottici a forma di C con una barra luminosa da 1,6 metri, innovazione unica nel settore. Anche cerchi e diffusore sono stati ridisegnati per migliorare l’efficienza e la sicurezza. Una nuova telecamera frontale, integrata con sistema di riscaldamento, offre maggiore visibilità in ogni condizione. La capacità di traino resta di 1.600 kg, mentre la massa è di 1.997 kg. La Launch Series Long Range Tesla promette dunque ottime prestazioni. L’autonomia sarà di 568 km e l’accelerazione andrà da 0 a 100 km/h in soli 4,3 secondi. La velocità massima? 201 km/h.

Interni premium e tecnologia avanzata per una Tesla super

La Tesla Model Y Juniper Launch Series Long Range è disponibile in Italia al prezzo di 60.990 euro. È solo il primo passo: nei prossimi mesi arriveranno altre versioni. Questo SUV, prodotto nella Gigafactory in Germania, è pronto a ridefinire il mercato europeo. Gli interni della Tesla si aggiornano per offrire maggiore comfort e raffinatezza. Vetro acustico e materiali fonoassorbenti riducono rumori stradali e del vento fino al 22%. I sedili anteriori ventilati sono più comodi, mentre quelli della seconda fila hanno imbottiture migliorate e schienali reclinabili.

Il sistema infotainment minimalista ruota attorno a uno schermo centrale da 15,4 pollici. Dietro, un display touch da 8 pollici consente di gestire il clima e accedere a opzioni di intrattenimento avanzate. La doppia connettività Bluetooth e le prese USB da 65W migliorano l’esperienza di viaggio per tutti i passeggeri. Anche la tecnologia di rete immessa nella nuova versione della Tesla segna un passo avanti. La connettività mobile è più veloce del 50%, mentre il Wi-Fi offre download tre volte superiori e un’estensione della portata fino al 200%.