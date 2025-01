Il mercato delle console portatili accoglie una novità che potrebbe rivoluzionare il settore. Stiamo parlando dell’ AYANEO 3, il primo dispositivo basato su Windows 11 con un sistema di controlli modulari. Questa console si distingue per il design innovativo e la possibilità di personalizzazione. Essa monta un display da 7” e integra moduli rimovibili per i controlli, pensati per soddisfare le esigenze di ogni tipo di giocatore. Il prezzo di lancio è fissato a 900 dollari, ma chi decide di preordinarla potrà approfittare di uno sconto di 200dollari.

AYANEO 3: prestazioni avanzate e flessibilità

La personalizzazione è la caratteristica che rende AYANEO 3 unica nel mondo del gaming portatile. Grazie a sei moduli intercambiabili, i giocatori possono configurare la console secondo le proprie preferenze. Le combinazioni disponibili includono stick analogici, croci digitali e pulsanti tradizionali. Per gli appassionati di picchiaduro, ad esempio, è stato progettato un modulo con sei pulsanti senza stick. In più, un sistema elettronico, attivabile tramite un software, consente di sganciare e ricollegare i moduli con estrema semplicità. La possibilità di cambiare l’orientamento dei controlli permette anche di passare rapidamente da un layout PlayStation a uno stile Xbox. Il kit completo di moduli, venduto a 139dollari, include levette analogiche in vari materiali e forme per un’esperienza personalizzabile.

Ma non è solo questo a rendere AYANEO 3 una console interessante. Infatti anche le sue specifiche tecniche sono di alto livello. Il dispositivo monta un chip AMD Ryzen 8840U, 16GB di RAM LPDDR5X e un SSD da 512GB. Il display-LCD IPS Full HD a 120Hz può essere sostituito con un pannello OLED a 144Hz. Offrendo un’esperienza visiva di qualità superiore. Gli utenti più esigenti potranno poi optare per configurazioni che includono un Ryzen AI 9 HX 370, fino a 64GB di RAM e 2TB di SSD. Anche se queste opzioni portano il prezzo a toccare i 1.500dollari.

Tra le altre caratteristiche, si segnalano due porte USB-C 4.0 con Power Delivery. Oltre che sensori magnetici per eliminare il drift delle levette e un connettore OcuLink. La batteria da 49Wh potrebbe però rappresentare un limite in termini di autonomia. Insomma, con il suo mix di innovazione e prestazioni, AYANEO 3 punta a diventare un prodotto di riferimento per il gaming portatile, nonostante il costo elevato.