ASUS potrebbe espandere la linea ROG Phone con una versione Fan Edition (FE), stando alle immagini e alle specifiche tecniche trapelate online. Il dispositivo rappresenterebbe una variante più accessibile del recente ROG Phone 9, mantenendo caratteristiche di rilievo per il gaming mobile.

Un design fedele alla serie ROG

Le immagini rivelano che il ROG Phone 9 FE conserva il design caratteristico della gamma ROG, con linee aggressive e un pannello posteriore personalizzabile tramite LED RGB. Nonostante un approccio più economico, il dispositivo sembra mantenere elementi premium, come la struttura robusta e dettagli che richiamano il mondo del gaming.

Il display dovrebbe essere un pannello AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, un passo indietro rispetto ai 165 Hz della versione standard. Tuttavia, questa configurazione garantirebbe comunque un’esperienza visiva fluida e reattiva, adatta sia al gioco che alla fruizione di contenuti multimediali.

Secondo le indiscrezioni, il ROG Phone 9 FE utilizzerà il processore Snapdragon 8 Gen 2, leggermente meno potente rispetto al Gen 2+ della versione principale, ma comunque capace di offrire ottime prestazioni per il gaming. La memoria RAM potrebbe variare tra 8 e 12 GB, con storage interno a partire da 128 GB.

La batteria dovrebbe mantenere una capacità di 6.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 65 W, per garantire sessioni di gioco prolungate senza interruzioni. Anche il sistema di raffreddamento dovrebbe essere presente, seppur con qualche semplificazione rispetto al modello top di gamma.

ASUS non ha ancora confermato ufficialmente il ROG Phone 9 FE, ma le specifiche e le immagini suggeriscono un lancio imminente. Il prezzo potrebbe collocarsi in una fascia più accessibile rispetto al modello principale, rendendolo un’opzione interessante per chi cerca un dispositivo da gaming di qualità senza spendere troppo.

Il possibile arrivo del ROG Phone 9 FE potrebbe ampliare il pubblico della linea ASUS ROG, offrendo una soluzione equilibrata tra prestazioni e prezzo. In attesa di conferme ufficiali, questo dispositivo si prospetta come una novità interessante per gli appassionati di gaming mobile.