Il colosso americano Microsoft aggiorna sempre il suo vasto catalogo di prodotti. Come ultima novità, l’azienda ha da poco deciso di dare una rinfrescata ad un accessorio della sua console di punta. In particolare, l’azienda ha da poco annunciato un nuovo controller dotato di una inedita colorazione rosso fuoco. Si tratta del nuovo Xbox Wireless Controller – Pulse Cipher Special Edition. Vediamo qui di seguito le sue peculiarità.

Microsoft annuncia il nuovo Xbox Wireless Controller – Pulse Cipher Special Edition

In questi ultimi giorni il colosso americano Microsoft ha annunciato in veste ufficiale un nuovo controller per la sua console da gaming di ultima generazione. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Xbox Wireless Controller – Pulse Cipher Special Edition. Quest’ultimo si presenta con un look ed un design decisamente più accattivanti rispetto a quello dei controller classici.

Come è possibile osservare dalle immagini, il nuovo controller di casa Microsoft dispone di un look moderno. La scocca sembra quasi trasparente, dato che lascia intravere la componentistica interna. Il retro e i tasti analogici, invece, dispongono di una colorazione di un rosso scuro. Si tratta dunque di un mix di varie tonalità di rosso, che donano a questo controller un aspetto decisamente originale e soprattutto unico.

Dal punto di vista prettamente tecnico, invece, sembra che non ci siano particolari differenze con gli altri controller per la console da gaming a marchio Xbox. Quest’ultimo potrà infatti essere utilizzato per giocare su più piattaforme, compresi sia le console a marchio Microsoft, ma anche per PC.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Xbox Wireless Controller – Pulse Cipher Special Edition sarà disponibile all’acquisto anche per il mercato italiano ad un prezzo di 74,99 euro. Secondo quanto riportato ufficialmente in queste ultime ore, il nuovo controller sarà disponibile a partire dalla giornata del prossimo 4 febbraio 2025. In ogni caso, gli utenti potranno già pre-ordinarlo da ora.