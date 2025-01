Durante un evento dedicato, Samsung ha annunciato importanti novità per il suo servizio Samsung Wallet, introducendo nuove funzionalità che puntano a migliorare l’esperienza utente nei pagamenti digitali e nei trasferimenti di fondi. Le due principali novità, Instant Installment e Tap to Transfer, ampliano le possibilità offerte dal wallet digitale.

Instant Installment: pagamenti rateizzati direttamente dal wallet

La funzione Instant Installment consente di effettuare acquisti e suddividerne il costo in rate direttamente tramite Samsung Wallet. Gli utenti possono scegliere di pagare a rate durante il checkout, senza necessità di utilizzare applicazioni o servizi esterni. Questa funzione è integrata nel sistema di pagamento Samsung Pay, garantendo un’esperienza semplice e sicura.

L’opzione di rateizzazione è pensata per facilitare acquisti di maggiore entità, offrendo flessibilità agli utenti. Samsung ha specificato che la funzione sarà compatibile con diverse tipologie di carte e istituti bancari, ampliando le possibilità di utilizzo.

Con la funzione Tap to Transfer, Samsung Wallet introduce un metodo rapido per trasferire denaro o informazioni di pagamento tra dispositivi compatibili. Avvicinando due smartphone o smartwatch Samsung, gli utenti possono condividere dati relativi a pagamenti o effettuare trasferimenti in tempo reale. Questa novità semplifica operazioni come l’invio di denaro tra amici o familiari.

Il sistema utilizza la tecnologia NFC (Near Field Communication), garantendo una connessione sicura e immediata. Tap to Transfer è pensata per essere intuitiva, rendendo il trasferimento di fondi o dati accessibile anche agli utenti meno esperti.

Samsung ha dichiarato che le nuove funzionalità saranno disponibili nei prossimi mesi, con un rollout graduale in diversi mercati. Instant Installment e Tap to Transfer si inseriscono in una strategia più ampia per rendere Samsung Wallet un servizio sempre più completo, integrando funzionalità innovative per pagamenti e gestione finanziaria.

Con queste novità, Samsung Wallet si conferma un servizio versatile per chi cerca soluzioni digitali avanzate per pagamenti e trasferimenti. Le nuove funzioni rappresentano un passo avanti nell’ecosistema finanziario digitale di Samsung, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più orientato verso la comodità e la sicurezza.