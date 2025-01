Il prossimo dispositivo in arrivo da parte di Asus sembra essere finalmente stato scoperto, sebbene attorno a quest’ultimo la legge ancora un piccolo alone di mistero, il dispositivo infatti dovrebbe essere una versione economica dei fratelli maggiori ROG Phone 9 e ROG Phone 9 Pro ma a tutti gli effetti non lo è dal momento che offre caratteristiche tecniche decisamente al di sopra della media degli smartphone appartenenti a questa categoria, la dicitura infatti Fan Edition sembra sotto certi aspetti sprecata o superflua.

Nonostante tutto, però, un corposo leak ci permette di apprezzare le sue caratteristiche tecniche ormai svelate, non rimane ovviamente che attendere per capire se queste ultime saranno confermate o ci saranno ancora altre sorprese in positivo o in negativo, vediamole insieme.

Specifiche corpose

Pannello display : Flexible AMOLED LTPO marchio Samsung da 6,78” e risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate dinamico fino a 165 Hz con madsimo di 185 Hz in Game Genie, luminosità di picco 2.500 nit

: Flexible AMOLED LTPO marchio Samsung da 6,78” e risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate dinamico fino a 165 Hz con madsimo di 185 Hz in Game Genie, luminosità di picco 2.500 nit CPU e GPU : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, GPU Adreno 730

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, GPU Adreno 730 RAM/ROM : 16 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0

: 16 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0 fotocamere : posteriore wide principale: 50 MP, sensore Sony IMX890 con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS)

posteriore ultra wide: totale 13 MP

posteriore macro: 5 MP frontale: 32 MP

: Capacità batteria : 5.500 mAh

: 5.500 mAh Certificazione IP68

Standard di ricarica : via cavo a 65 watt

: via cavo a 65 watt OS : Android 15 con ROG user interface

: Android 15 con ROG user interface Supporto audio : stereo, Hi-Res

: stereo, Hi-Res Connessioni : Wi-Fi 7, jack audio da 3,5 mm

: Wi-Fi 7, jack audio da 3,5 mm Riconoscimento biometrico: lettore di impronte digitali in display.

Indubbiamente leggendo queste specifiche, se non sapeste che si tratta di un dispositivo Fan Edition, Verrebbe a chiunque spontaneo pensare che stiamo parlando di un device top di gamma ed invece abbiamo a che fare con la versione economica di questi ultimi, di conseguenza l’ultimo dettaglio che resta scoprire per vedere il mistero completamente svelato e il prezzo che sicuramente non sarà elevato come quello dei fratelli maggiori, ma sicuramente non sarà così accessibile come quello che normalmente caratterizza queste varianti.