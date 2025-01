WindTre lavora costantemente per migliorare l’esperienza dei suoi utenti. A tal proposito sta per arrivare un nuovo aggiornamento per l’applicazione dell’operatore. Nel dettaglio, WindTre introduce una modalità di accesso all’avanguardia. Quest’ultima elimina la necessità di memorizzare e inserire password. Per accedere sarà sufficiente utilizzare il proprio indirizzo email. O anche il proprio numero di telefono. Tale intervento rende l’intero processo di login più semplice, veloce e sicuro.

WindTre offre un accesso rapido e senza complicazioni

L’aggiornamento è disponibile su Android e iOS. Come anticipato, gli utenti potranno accedere al proprio account WindTre in modo più semplice. Solo inserendo l’indirizzo email o il numero di telefono associato. A tal punto gli utenti riceveranno un codice di sicurezza OTP. Quest’ultimo dovrà poi essere inserito nell’app. In tal modo viene effettuato il login.

C’è anche un’ulteriore opzione per chi desidera un altro livello di sicurezza. Si tratta dell’accesso biometrico. Una volta abilitato, gli utenti potranno accedere all’app tramite impronta digitale o riconoscimento facciale. In tal modo si elimina completamente l’uso di codici o OTP. Tale funzione garantisce che solo il proprietario dello smartphone possa accedere all’account. Aumentando il livello di protezione dei dati personali.

L’aggiornamento non solo introduce tale nuova modalità di accesso. Interviene anche per migliorare la stabilità generale dell’app e l’esperienza di navigazione. Oltre al login semplificato, WindTre invita gli utenti a scoprire le sue offerte in ambiti come connessioni, energia e assicurazioni, direttamente dall’app.

Tale novità riflette una tendenza sempre più diffusa nel settore tecnologico. Ovvero ridurre la dipendenza dalle password. Quest’ultime, infatti, sono considerate spesso un punto debole in termini di sicurezza e comodità. Con tale mossa, WindTre rende la gestione degli account più fluida e intuitiva. Per scoprire tutte le novità, è sufficiente aggiornare l’app WindTre tramite Google Play Store o Apple App Store. In tal modo è possibile e provare subito la nuova modalità di accesso e tutte le novità introdotte dall’operatore.