L’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di sfidare i suoi rivali con una fantastica promo. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha reso disponibile all’attivazione l’offerta bomba denominata WindTre GO 150 M 5G Easy Pay. Quest’ultima, a differenza di quanto accaduto in passato, sarà ora disponibile per tutti i nuovi clienti di WindTre che richiederanno la portabilità del proprio numero da qualsiasi operatore telefonico rivale. Vediamo qui di seguito cosa ha da offrire.

WindTre sfida apertamente i suoi rivali con questa offerta bomba

A partire dalla giornata del 24 gennaio 2025 l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di sfidare i suoi rivali con una super offerta bomba. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata WindTre GO 150 M 5G Easy Pay. In passato, questa offerta era attivabile soltanto da chi proveniva da specifici operatori, tra cui Vodafone e Lyca Mobile.

Ora, però, come già detto, l’operatore ha deciso di rendere disponibile questa offerta ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da qualsiasi operatore telefonico rivale. Ci troviamo di fronte ad un’offerta estremamente conveniente e a basso costo. Il bundle è infatti davvero molto ricco, nonostante il costo sia comunque contenuto.

Nello specifico, l’offerta WindTre GO 150 M 5G Easy Pay arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati utilizzabili anche per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, nel bundle gli utenti avranno a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms verso tutti i numeri. Nonostante questo, gli utenti dovranno sostenere un costo per il rinnovo di soli 8,99 euro al mese. L’operatore sta inoltre proponendo il costo di attivazione scontato a soli 9,99 euro al mese.

L’operatore sta poi continuando a proporre sul proprio sito web l’attivazione di tutte le altre offerte di rete mobile appartenenti alla gamma WindTre GO.