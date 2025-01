Sono sempre di più i modelli di vetture che vengono proposti dai costruttori automobilistici per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più vasto e che punta ad un diventare sempre più sostenibile. Non solo i marchi ormai noti ma anche le realtà che potrebbero apparentemente sembrare meno conosciuti si stanno impegnando per sviluppare nuove vetture elettriche. E’ il caso del costruttore cinese Voyah che, nei giorni scorsi, ha ufficializzato l’arrivo della Voyah Courage in Europa.

Si tratta del primo modello a zero emissioni che il marchio controllato da Dongfeng ha deciso di realizzare per essere venduto a livello globale. Una nuova proposta, dunque, andrà ad aggiungersi all’ormai vasto parco di auto elettriche. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito al nuovo crossover.

Voyah Courage: crossover elettrico per il mercato globale

Attirare l’attenzione degli utenti con proposte nuove e interessanti. Tutto grazie ad un attento lavoro che consente di portare sul mercato vetture con prestazioni eccellenti e design curati.

Non a caso, per il costruttore cinese ha dato il via ad una nuova strategia che mira ad introdurre sul mercato nuovi modelli a zero emissioni. Il primo e importante esempio di tale strategia è rappresentato proprio dalla Voyah Courage. Modello che, il costruttore, punta a fare giungere su ben 60 mercati e 6 continenti entro il 2030.

Grazie al suo look moderno, il SUV-crossover elettrico potrebbe infatti conquistare tantissimi acquirenti. Dal punto di vista tecnico, il crossover elettrico viene proposto con trazione posteriore o la trazione integrale, ma non manca la possibilità di scegliere pacchi batterie con una capacità differente (77 kWh, 79 kWh, 109 kWh). Secondo quanto dichiarato, l’autonomia in questi casi dovrebbe essere tra i 570 e 901 chilometri secondo il ciclo CLTC.

Non passa inoltre inosservata la tecnologia presente nell’abitacolo, come il quadro strumenti digitale con schermo da 6 pollici e il display OLED scorrevole da 15,05 pollici.