Il lancio dei Galaxy S25 da parte di Samsung ha permesso all’azienda di mostrare al mondo le potenzialità del gigante coreano nel settore mobile. Tuttavia, un aspetto da non sottovalutare è la dotazione tecnica su cui si basano i flagship. Infatti, l’azienda ha scelto di equipaggiare i SoC Snapdragon 8 Elite di Qualcomm a bordo di tutti i device.

Samsung, a causa di motivazioni interne mai ufficialmente confermate, ha deciso di non utilizzare i chipset Exynos di nuova generazione. Alcune indiscrezioni hanno lasciato intendere che i motivi fossero legati alle difficoltà produttive, ma l’azienda non è mai intervenuta ufficialmente sulla questione.

Tuttavia, al netto delle scelte di Samsung, la fornitura completa per i tre top di gamma di Samsung conferma il ruolo di Qualcomm come principale fornitore di soluzioni hardware. Le stime condotte da alcuni ricercatori della JP Morgana indicano che il chipmaker americano potrà vantare un ricavo importantissimo da questa partnership.

I SoC Qualcomm sono equipaggiati su tutti i flagship Samsung, per questo motivo le previsioni finanziare del chipmaker sono più che positive

I numeri indicano circa 2 miliardi di dollari in ricavi derivanti solo dall’accordo con Samsung. Se lo scorso anno, con il SoC Snapdragon 8 Gen 3 l’azienda ha raggiunto una quota di mercato del 70%, le prospettive per quest’anno sono molto più rosee.

Rispetto allo scorso anno, saranno 12 milioni in più i device che potranno vantare un chipset realizzato da Qualcomm per la fascia alta del mercato. Qualcomm ha lavorato sodo per rendere il nuovo chipset più performante della precedente generazione e, al tempo stesso, anche più parco nei consumi. I risultati sembrano aver dato ragione al chipmaker, con il Galaxy S25 Ultra che ha fatto registrare risultati migliori di iPhone 16 Pro Max nei test Geekbench 6 e 3DMark Steel Nomad Light.

Resta da capire se lo Snapdragon 8 Elite verrà utilizzato anche sui prossimi device top di gamma di Samsung come i Galaxy Z Fold e Flip di nuova generazione. Se l’azienda coreana dovesse rinunciare ai propri Exynos anche su questi modelli, i ricavi di Qualcomm potrebbero aumentare ulteriormente.