Tesla Model Y e Model 3: sconto di 4.000 euro con il nuovo bonus

C’è grande attesa per quello che sarà il lancio del restyling della prossima Tesla Model Y. Il suo arrivo in Europa è attesissimo dal pubblico, il quale almeno per adesso può beneficiare di un’ottima promozione che si identifica nel nuovo Tesla Bonus. Questo, del valore di 4000 €, vale su due modelli: Model 3 e Model Y. Non c’è nessun problema: si può beneficiare del nuovo bonus sia con il pagamento in una sola soluzione che sui finanziamenti, sul noleggio o sul leasing.

Dettagli della promozione di Tesla

Per la berlina Model 3, il bonus è disponibile con tutte le modalità di acquisto: contanti, finanziamento, leasing o noleggio. Al contrario, per il SUV Model Y, il bonus è valido solo in caso di pagamento in contanti o noleggio.

Tesla offre inoltre tassi agevolati per chi sceglie il finanziamento, con un TAN del 2,99%, rendendo l’offerta ancora più interessante per chi desidera entrare nel mondo Tesla a condizioni vantaggiose.

Nuovi prezzi con il Tesla Bonus

Tenendo in considerazione il nuovo sconto, ecco il listino aggiornato ai prezzi con il Tesla bonus:

Tesla Model 3

RWD : 36.975 euro;

: 36.975 euro; RWD Long Range : 41.975 euro;

: 41.975 euro; AWD Long Range : 45.975 euro;

: 45.975 euro; Performance: 54.475 euro.

Tesla Model Y

RWD : 39.675 euro;

: 39.675 euro; RWD Long Range : 45.975 euro;

: 45.975 euro; AWD Long Range : 48.975 euro;

: 48.975 euro; Performance: 54.975 euro.

I prezzi indicati includono le spese di immatricolazione e consegna.

Molti utenti possono testimoniare sul fatto che non è la prima volta che Tesla lancia soluzioni di questo genere. Siamo di fronte a sconti che fanno capire al pubblico quanto l’azienda voglia consentire a tutti di poter sognare un veicolo di ultima generazione. Il mercato è diventato davvero molto più competitivo rispetto al passato e proprio per questo motivo il Tesla Bonus potrebbe essere un’opportunità sia per gli utenti che per l’azienda stessa in modo da prendere terreno sulla concorrenza.

Si può dunque affermare con fermezza che Tesla ha cominciato il 2025 alla grande, proponendo a tutti un’ottima soluzione.