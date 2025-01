iPhone: ecco quanto svaluta il suo prezzo ogni anno

Sono moltissime le persone che acquistano un iPhone ma sono poche quelle che prendono coscienza di quanto ogni anno questo possa svalutare. Il prezzo dei dispositivi di Apple subisce infatti annualmente un calo netto rispetto al valore originale. Secondo i dati raccolti dalla piattaforma Black Market, un iPhone arriva a perdere il 36% del suo valore nei primi 12 mesi.

Valore di scambio: dai modelli più vecchi ai più recenti

Un esempio concreto può essere dato dal fatto che un iPhone del 2016, ormai datato, ha un valore residuo di circa 16 dollari (in euro, con un prezzo proporzionalmente più alto, si attesterebbe intorno ai 20€). Un modello del 2017, con un anno in meno, può arrivare a 39 dollari (stimati a circa 45€ in Europa). Chi possiede un iPhone 2019 potrebbe guadagnare dalla sua vendita, nel peggiore dei casi, anche 69 dollari (circa 80€).

Prendendo invece in esame i modelli più nuovi, come iPhone 15 ad esempio che è arrivato nel 2023, il calo è di 450 dollari (circa 500-520€ in Europa). Da precisare che questa cifra può scendere drasticamente se il dispositivo viene tenuto inutilizzato per troppo tempo.

Perché così tanti dispositivi inutilizzati?

Un sondaggio di Back Market ha evidenziato che:

72% delle persone ha almeno un vecchio smartphone inutilizzato a casa ;

; Il 51% lo conserva “nel caso servisse”, ma spesso non viene mai riutilizzato;

lo conserva “nel caso servisse”, ma spesso non viene mai riutilizzato; 40% non sa come venderlo o non conosce il valore residuo del dispositivo;

non sa come venderlo o non conosce il valore residuo del dispositivo; 20% dimentica persino di avere un vecchio dispositivo fino a quando diventa quasi privo di valore.

Un consiglio per evitare perdite economiche

Back Market sottolinea che il momento migliore per vendere un vecchio iPhone è entro un anno o poco dopo l’acquisto di un nuovo modello. Aspettare troppo a lungo, magari conservando il dispositivo in un cassetto, comporta una svalutazione significativa.

In conclusione, chi desidera monetizzare al meglio il valore del proprio vecchio iPhone dovrebbe agire rapidamente. Se un iPhone del 2023 vale oggi circa 450 dollari, aspettare un altro anno potrebbe ridurre questa cifra a meno di 300 dollari, portando a una perdita non indifferente.