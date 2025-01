Sta per arrivare un’importante modifica per tutti gli utenti Microsoft. L’azienda, a partire dal mese di febbraio, introdurrà un cambiamento per il sistema di gestione degli accessi ai propri account. Lo scopo di tale intervento è di semplificare l’esperienza degli utenti. Ciò però richiede una maggiore attenzione alla sicurezza. Una volta effettuato il login, l’accesso rimarrà attivo automaticamente fino a quando non si effettuerà manualmente il logout. O usando una finestra di navigazione privata. Tale cambiamento, pur migliorando la praticità, solleva alcune criticità per la protezione dei dati personali.

Microsoft: dubbi sulla nuova opzione

Al momento, agli utenti viene chiesto se desiderano mantenere la connessione attiva per accessi futuri. Con il nuovo sistema, invece, tale scelta verrà eliminata. Ciò significa che, se si utilizza un dispositivo condiviso e ci si dimentica di disconnettersi, l’account resterà aperto. In tal modo si espongono email, file e altre informazioni personali a potenziali rischi.

Per chi utilizza dispositivi pubblici o condivisi diventa fondamentale adottare alcune misure preventive. Ciò al fine di proteggere la propria privacy. In primo luogo, è consigliabile utilizzare la modalità di navigazione privata. Quest’ultima, infatti, evita il salvataggio di credenziali e attività di navigazione. In secondo luogo, è importante ricordarsi di effettuare manualmente il logout al termine della sessione. Ciò per impedire l’accesso non autorizzato da parte di altri utenti.

Microsoft ha comunque previsto una soluzione per gestire eventuali dimenticanze. Gli utenti possono disconnettersi da remoto da tutti i dispositivi collegati. C’è una sola eccezione che riguarda le console Xbox. Tale funzionalità offre uno strato di protezione, grazie ad un maggiore controllo sull’account.

Oltre a tale modifica, Microsoft sta promuovendo l’utilizzo delle passkey. Si tratta di un sistema di autenticazione che sostituisce le password tradizionali. Le passkey consentono di accedere tramite riconoscimento facciale, impronta digitale, PIN o chiavi di sicurezza hardware. Tale tecnologia offre un’esperienza di login più sicura e fluida.