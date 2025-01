La Gigafactory di Tesla in Germania ha ufficialmente avviato la produzione della rinnovata Model Y Juniper. La notizia è stata confermata da un portavoce della casa automobilistica alla Deutsche Presseverband, ed è arrivata dopo settimane di speculazioni a riguardo. L’Europa si prepara così ad accogliere il restyling del SUV elettrico, che aveva già debuttato in Cina. Anche se il lancio ufficiale sul mercato europeo non è stato ancora annunciato, l’avvio della produzione fa pensare che potrebbe essere solo questione di giorni o, al massimo, di qualche settimana.

Tesla Model Y Juniper: un design che divide, tra innovazione e tradizione

Nonostante l’entusiasmo per la novità, restano ancora molte incognite. Tra queste, i prezzi per il mercato europeo, che verranno resi noti solo con l’aggiornamento del configuratore Tesla. Intanto, cresce l’attesa tra gli appassionati. Sempre più desiderosi di scoprire come il nuovo modello si adatterà alle esigenze del pubblico europeo e quali saranno i dati ufficiali di autonomia secondo il ciclo WLTP.

Il nuovo stile della Model Y è stato anticipato da numerosi rumors e foto spia per oltre un anno. In Cina, dove il SUV è già disponibile, ha suscitato opinioni contrastanti. Le novità estetiche includono un frontale ridisegnato con fari sdoppiati e una striscia luminosa a LED, un chiaro richiamo al design del Cybertruck. Al posteriore, invece, i gruppi ottici a forma di “C” sono ora collegati da una barra luminosa che evidenzia il lettering “TESLA”.

Anche gli interni hanno subito interessanti modifiche. I nuovi sedili, il volante aggiornato, i vetri acustici e il display posteriore per i passeggeri promettono un’esperienza di guida più confortevole e tecnologica. In Cina, il modello è disponibile in versione RWD e Long Range con trazione integrale. Le specifiche tecniche, tra cui le potenze e le batterie, sono già note grazie al MIIT cinese, ma in Europa restano da confermare.

Insomma, tra aspettative e critiche, Tesla si prepara a un importante debutto europeo. Se da un lato c’è chi apprezza l’innovazione, dall’altro non mancano commenti negativi sul design, considerato da alcuni poco rivoluzionario.