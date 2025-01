Nel corso degli ultimi anni si parla sempre di più di sicurezza stradale. Un obiettivo che i diversi paesi si sono prefissati al fine di tutelare maggiormente l’incolumità dei cittadini e degli automobilisti. In Italia, infatti, sono sempre di più le iniziative intraprese al fine di aumentare la sicurezza sulle strade delle città del Paese. Un grande esempio è la decisione di utilizzare la tecnologia con lo scopo di migliorare la viabilità e le condizioni del traffico. Nei giorni scorsi, la A35 Brebemi ha annunciato di aver dato il via ad un vero e proprio monitoraggio della rete autostradale tramite l’utilizzo di droni.

Si tratta di un nuovo sistema denominato Drone Asset and Traffic Monitoring Project pensato appositamente per riunire le informazioni relative alla viabilità in tempo reale. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito a questa nuova e interessante iniziativa della A35 Brebemi.

A35 Brebemi: maggiore sicurezza grazie ai droni

L’utilizzo della tecnologia sta diventando sempre più frequente e diffuso in diversi ambiti. Ambiti in cui fino a poco tempo fa era molto più difficile riuscire ad ottenere risultati ottimali come quelli attuali. L’iniziativa della A35 Brebemi non può fare altro che attirare l’attenzione di tutti poiché mira ad ottimizzare la sicurezza sulle strade.

Secondo quanto diffuso, nonostante sia stato attualmente messo in funzione un solo drone. L’obiettivo è di attivarne due nel corso dei prossimi mesi. Al fine di ottimizzarne i risultati, l’operatività del drone sarà attivata in diversi momenti e ad orari precisi.

Non a caso, dunque, il nuovo sistema denominato Drone Asset and Traffic Monitoring Project darà al personale di A35 Brebemi l’opportunità monitorare in tempo reale sia il traffico, sia le condizioni della pavimentazione, delle barriere antirumore e delle reti di recinzione. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito allo sviluppo di tale progetto.