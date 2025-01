L’OPPO Find N5 si prepara a rivoluzionare il mercato degli smartphone pieghevoli. Stando alle ultime indiscrezioni, il dispositivo verrà lanciato in due versioni per il mercato cinese. Una con connettività 5G standard e una seconda con tecnologia satellitare. Questa innovazione rappresenta un importante passo avanti per le comunicazioni in aree prive di copertura. Entrambe le varianti offriranno poi una ricarica rapida cablata da 80W, un miglioramento rispetto ai 67W del predecessore FindN3.

OPPO Find N5: un design innovativo e caratteristiche uniche

Sul piano delle prestazioni, l’ OPPO Find N5 sarà dotato del potente processore Snapdragon 8 Elite. Il quale garantirà velocità e affidabilità anche nelle operazioni più complesse. Il comparto fotografico sarà composto da tre sensori da 50MP ed include un teleobiettivo periscopico. Assurdo ideale per gli scatti a lunga distanza. La batteria da 5.600mAh promette poi un’autonomia in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti. Un grande passo avanti rispetto ai 4.805mAh del modello precedente.

Il design del Find N5 combina eleganza e funzionalità. Con uno spessore estremamente ridotto, si distingue come uno dei pieghevoli più sottili sul mercato. La resistenza ai liquidi è garantita dalle certificazioni IPX6, IPX8 e IPX9. Grazie a cui è potrà contare su una protezione senza precedenti nel settore. In più, il dispositivo sarà dotato di ricarica wireless, una novità assoluta rispetto al suo predecessore.

Il lancio in Cina è previsto per febbraio 2025. Si prevede che il nuovo smartphone catturerà l’attenzione grazie al suo equilibrio tra innovazione tecnologica e design avanzato. Anche se il mercato dei pieghevoli è sempre più competitivo, le caratteristiche distintive dell’ OPPO Find N5 potrebbero infatti garantirgli una posizione di rilievo.

In contemporanea a tutto ciò, si parla già di una versione internazionale, identificata come OnePlus Open 2. Con specifiche simili e un’attenzione particolare alla qualità, entrambi i modelli promettono di ridefinire le aspettative del settore. Il pubblico di tutto il mondo attende quindi, con impazienza, ulteriori dettagli e la possibilità di vedere l’ultimo arrivato finalmente in azione.