FIAT ha dato vita ad un nuovo corso per la gamma Panda. L’utilitaria simbolo della Casa del Lingotto è pronta a tornare in varie versioni, al fine di creare una famiglia che possa soddisfare tutte le tipologie di utenti e le esigenze di ciascuno.

In particolare, FIAT ha mostrato al mondo le forme della nuova Grande Panda, un SUV compatto che richiama le storiche linee della vettura più amata dagli Italiani. Considerando che il rilancio della famiglia è fortemente incentrato su questo modello è il debutto avverrà a livello globale, possiamo aspettarci grande attenzione da parte della Casa verso il nuovo corso.

Per questo motivo, non sono da escludere linee e modelli esclusivi dotati di caratteristiche uniche. Ecco, quindi, arrivare il primo render di una Grande Panda in versione Abarth. L’immagine è stata condivisa su Facebook da X-Tomi Design su Facebook e si configura come un interessante esercizio di stile.

Il designer X-Tomi Design ha immaginato come potrebbe essere una Grande Panda in versione Abarth e speriamo davvero che FIAT possa prendere spunto

La variante Abarth della Grande Panda mantiene il design originale della vettura, ma aggiunge un tocco di stile che garantisce maggiore grinta alla vettura. Il render fotorealistico mostra uno stile più muscoloso grazie al frontale che include i caratteristici fari Pixel ma anche una presa d’aria maggiorata.

Le fiancate sono scolpite per dare movimento e integrano anche delle minigonne che conferiscono un look più sportivo. Il designer, inoltre, ha scelto una combinazione cromatica molto moderna, con una carrozzeria rossa che ben si sposa con gli elementi neri a contrasto come gli specchietti, la griglia e le barre portaoggetti.

Trattandosi di un render, è impossibile parlare di prestazioni. Tuttavia, provando a fantasticare, FIAT potrebbe sfruttare le sinergie interne al gruppo per equipaggiare questa Grande Panda Abarth. Utilizzando il powertrain elettrico presente sulla Abarth 600e e sull’Alfa Romeo Junior Veloce, si avranno a disposizione 280 CV.