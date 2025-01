La ricarica wireless, una funzionalità ormai considerata essenziale nei dispositivi di fascia alta, era assente nell’OnePlus Open. Ciò nonostante fosse uno degli smartphone pieghevoli più apprezzati sul mercato. Questo limite aveva lasciato insoddisfatti molti clienti. Una svolta è però in arrivo. Ovvero l’ OPPO Find N5, la base del prossimo OnePlus Open2, supporterà finalmente la tecnologia Qi. La conferma arriva direttamente da Zhou Yibao, product manager di OPPO. Il quale ha condiviso un video su Weibo mostrando il FindN5 mentre si ricarica senza fili in auto.

OPPO Find N5: design e resistenza: il pieghevole del futuro

La scelta di integrare questa funzione rappresenta un cambiamento importante per il marchio. OPPO, infatti, ha spiegato che il tasso di utilizzo della ricarica wireless, seppur non altissimo, sta crescendo rapidamente. Ciò soprattutto grazie alla diffusione di veicoli moderni dotati di tale tecnologia. Questa evoluzione ha convinto l’azienda a investire nella funzionalità, rendendola uno degli elementi chiave del nuovo pieghevole.

Il Find N5 sarà lanciato in Cina a febbraio. Invece, la sua variante internazionale, il OnePlus Open 2, arriverà successivamente, portando questa innovazione a un pubblico più ampio.

Oltre alla ricarica wireless, il Find N5 si distingue per un design estremamente sottile e una maggiore resistenza all’acqua. OPPO punta così ad offrire un dispositivo all’avanguardia, capace di unire estetica e praticità. Il video pubblicato da Yibao ha anche svelato l’intenzione di rendere il Find N5 il primo pieghevole dell’azienda con una certificazione avanzata contro i danni da liquidi. Dimostrando quindi un’attenzione particolare alla durabilità.

Queste caratteristiche si aggiungono alla già nota qualità costruttiva della serie FindN. Le. quali rendendo il dispositivo una proposta intrigante per gli utenti più esigenti. La combinazione di innovazioni pratiche e miglioramenti strutturali rafforza la posizione di OPPO nel competitivo mercato dei pieghevoli. In più, l’introduzione della ricarica wireless potrebbe rappresentare un punto di svolta per la futura accoglienza del OnePlus Open2. Arrivando a confermarlo come un prodotto tecnologicamente avanzato e al passo con le esigenze dei clienti moderni.