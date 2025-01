Al giorno d’oggi, WhatsApp è diventata un’applicazione pressoché imprescindibile.

Non si tratta, infatti, di una semplice piattaforma per la messaggistica istantanea, ma grazie a WhatsApp è possibile svolgere diverse azioni.

Ad esempio, proprio recentemente, sull’app di meta è stata integrata ChatGPT, tramite un bot a cui è possibile fare diverse domande direttamente sulla piattaforma.

Tuttavia, nonostante tutte le diverse azioni che si possono svolgere su WhatsApp, bisogna prestare sempre molta attenzione alle insidie che potrebbero celarvisi.

Uno dei problemi in cui si potrebbe incappare sono le truffe. Non solo su WhatsApp, ma sul web in generale bisogna prestare particolare attenzione a tutto ciò che si apre e a tutto ciò che si fa.

WhatsApp: attenzione all’ultimo tentativo di truffa

Proprio in questi giorni, infatti, su WhatsApp sta circolando una truffa che non è così semplice da individuare.

I tentativi di frode da parte di malintenzionati sono aumentati in maniera esponenziale negli ultimi anni, soprattutto con la crescita dell’e-commerce, e spesso capita che utilizzino piattaforme simili a WhatsApp come tramite.

La truffa che sta circolando in questi giorni è estremamente semplice eppure molto efficace. Molti utenti hanno lamentato di aver ricevuto un messaggio con il seguente testo: “Salve, posso parlarle un attimo?“

Apparentemente il messaggio è innocuo, eppure rispondendo a questi utenti si potrebbe incappare in una truffa bella e buona.

Infatti, rispondendo al messaggio in modo positivo, l’utente dall’altra parte potrebbe offrire inizialmente dei piccoli lavori, per poi arrivare successivamente a chiedere ingenti somme di denaro con la promessa di ricevere dei guadagni maggiori.

Ovviamente questi guadagni non arriveranno mai, poiché per l’appunto si tratta di una truffa ben architettata.

Per proteggersi da questi tentativi di frode, bisogna prestare particolare attenzione a tutti i messaggi che si ricevono, soprattutto se provengono da contatti sconosciuti e ancor di più dai numeri stranieri.