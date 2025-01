Una nuova promozione si staglia all’orizzonte, Lycamobile, operatore virtuale in forte crescita nel corso degli ultimi mesi, prova a catturare l’attenzione dei consumatori con il lancio di una soluzione molto interessante, adatta a tutti, in quanto attivabile da chiunque, a prescindere dall’operatore telefonico di provenienza, e con annesso un regalo davvero molto speciale.

Gli utenti che vogliono attivare la promozione di cui vi parleremo devono collegarsi qui, non prevede vincoli particolari, se non la portabilità obbligatoria, in altre parole non può essere richiesta su nuova numerazione. Il consumatore che si collegherà al suddetto link non dovrà fare altro che pagare un contributo iniziale di 5,99 euro, corrispondente alla prima mensilità, ottenendo in cambio spedizione e SIM completamente gratuite.

Lycamobile: l’occasione del momento

L’offerta, che prende il nome di 5G Portin 599, include al proprio interno ben 150 giga di traffico dati al mese, con la massima velocità raggiungibile in 5G, senza limitazioni di alcun tipo, oltre a SMS e minuti illimitati che possono tranquillamente essere utilizzati verso tutti gli operatori in Italia. Di questi 150 giga di traffico, è bene ricordare che 8GB potranno essere utilizzati per il roaming negli Stati dell’Unione Europea (ad esclusione della Svizzera, controllate sul sito nel caso di un viaggio all’estero).

Il costo fisso della promozione, che potete attivare qui, è di 5,99 euro al mese, con pagamento automatico tramite credito residuo della SIM ricaricabile che si andrà a ricevere in fase di attivazione. Il regalo di cui vi parliamo nel titolo riguarda la possibilità di godere di due mesi gratuiti, infatti sarà necessario pagare i primi 5,99 euro, ma poi la mensilità verrà richiesta a partire dal 4 rinnovo (in pratica il secondo ed il terzo mese sono gratuiti). Tutto questo, è importante sottolinearlo, è possibile solo ed esclusivamente con l’attivazione online tramite il sito ufficiale, non sarà possibile richiedere la promozione, alle suddette condizioni, in altro modo.