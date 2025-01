WhatsApp non ha certo bisogno di presentazioni, essendo la piattaforma per la messaggistica istantanea più utilizzata in Italia e in molti altri paesi del mondo.

ChatGPT, invece, è una tecnologia decisamente più recente rispetto alla piattaforma di meta, eppure anch’essa è già ben nota, e definita da tutti la tecnologia del secolo.

Recentemente abbiamo assistito a un connubio delle due diverse tecnologie, poiché dal mese scorso è possibile utilizzare ChatGPT direttamente su WhatsApp.

Si tratta di una novità del tutto rivoluzionaria che probabilmente cambierà per sempre il modo di approcciarsi ai social e a questo tipo di piattaforme.

Tuttavia, inizialmente può essere un po’ difficile districarsi in mezzo a questa matassa e comprendere come fare a comunicare con il Chatbot dell’intelligenza artificiale direttamente sulla piattaforma di messaggistica istantanea.

Come utilizzare ChatGPT su WhatsApp

L’utilizzo di ChatGPT su WhatsApp in realtà è abbastanza semplice, sebbene preveda la conoscenza di alcune informazioni fondamentali per poter accedere al servizio.

Esistono diversi modi per comunicare con il Chatbot dell’intelligenza artificiale su WhatsApp.

Il primo consiste nell’giungere della nella propria rubrica il seguente numero: 1-800-242-8474. Una volta salvato il contatto di ChatGPT in rubrica sarà possibile selezionarlo su WhatsApp per avviare una conversazione.

Un altro metodo, probabilmente più semplice da utilizzare, è quello di accedere tramite un codice QR code che si può trovare tranquillamente su Internet, e tramite il quale accedere direttamente alla chat. In alternativa si può effettuare lo stesso identico passaggio ma tramite l’utilizzo di un link.

Una volta che ci si ritrova davanti alla schermata della chat, non resterà altro da fare se non porre le domande o le richieste desiderate a ChatGPT.

Quali sono le limitazioni?

Purtroppo, questa versione di ChatGPT presenta delle limitazioni rispetto alla versione Principale dell’intelligenza artificiale. Ad esempio, le sue informazioni sono ferme a gennaio 2022, quindi sarà meno accurata rispetto alla versione aggiornata, e non potranno essere effettuate alcune azioni come generare foto o immagini o accedere alla chat vocale.