Dopo nove trimestri consecutivi di crescita, il mercato degli smartphone pieghevoli in Cina registra una battuta d’arresto. Tra ottobre e dicembre 2024, le spedizioni hanno subito un calo del 9,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale risultato segna una svolta per un settore che, fino ad ora, aveva mostrato un’espansione costante. La Cina era considerata uno dei mercati più importanti per i pieghevoli. Ma ora si ritrova a fare i conti con le prime difficoltà. Ciò nonostante il 2024 si sia chiuso con una crescita complessiva del 30,8% rispetto al 2023.

Huawei guida il mercato degli smartphone pieghevoli

IDC, che ha condotto l’analisi, sottolinea come il mercato stia raggiungendo un punto critico. In cui, innovazioni come la riduzione dello spessore e del peso non sono sufficienti a compensare i limiti che ancora frenano la diffusione di massa. Dispositivi come l’Honor Magic V3, con uno spessore di soli 4,4mm, o l’imminente OPPO Find N5, dimostrano i progressi tecnologici del settore. Eppure, problemi come le pieghe nei display, l’autonomia della batteria e i costi elevati continuano a rappresentare ostacoli importanti per i consumatori.

Ad ogni modo, nonostante questo clima di incertezze, Huawei si conferma leader indiscusso nel mercato pieghevole cinese. Grazie ad una quota del 48,6%. L’azienda ha consolidato la sua posizione grazie al successo del Mate X6. Uno smartphone pieghevole che unisce design sottile, funzionalità 5G e il sistema operativo proprietario HarmonyOS Next. Il dispositivo, con uno spessore di appena 4,6mm da aperto, ha così contribuito a mantenere l’attenzione dei consumatori sul marchio.

Al secondo posto si posiziona Honor, che detiene il 20,6% del mercato grazie ai modelli Magic V2 e V3. Particolarmente aprezzati per il loro equilibrio tra tecnologia avanzata e design compatto. Vivo, terzo con l’11,1% di share, continua a puntare sullo X Fold 3 Pro. Mentre prepara il lancio del nuovo modello X Fold 4, atteso nei prossimi mesi. Xiaomi e OPPO chiudono la top 5, rispettivamente con il 7,4% e il 5,3%, supportate dai loro modello di fascia alta MIXFold e FindN.