In concomitanza del CES 2025 di Las Vegas AMD ha presentato al mondo due nuovi SoC appartenenti alla famiglia Ryzen X3D, parliamo del 9900X3D e il 9950X3D, se però vi aspettavate un salto prestazionale importante rispetto soprattutto alle specifiche tenciche, resterete delusi dal momento che le prestazioni nel gaming sono davvero molto simili al precedente 9800X3D, ad affermarlo è stata la stessa AMD.

Più core ma prestazioni simili

Martijn Boonstra, product and business development manager presso AMD, ha spiegato come i chip appena arrivati avranno dei vantaggi in alcune circostanze e degli svantaggi in altre che andranno a controbilanciarsi offrendo in definitiva delle prestazioni paragonabili al primo chip della linea.

Nello specifico come sappiamo i due chip hanno 12 e 16 core, decisamente di più rispetto alla controparte da 8 core, di conseguenza il maggior numero di core offre un bel vantaggio nei giochi moderni che implementano bene l’accelerazione multi core ma non nel resto degli scenari che invece si basano molto sul single core.

Insomma laddove una dei chip fa peggio l’altro fa meglio, creando un paradossale e sorprendente bilanciamento che però decade su due elementi fondamentali, i due chip sono più recenti e ci si aspetta sicuramente di più, allo stesso tempo il 9800 presenta un prezzo al di sotto dei 400 dollari contro i 629 e 729 dollari degli altri due, dettaglio che rende difficile optare per uno o per l’altro, sebbene la fascia mainstream in tutta probabilità guarderà alla fascia di prezzo più accessibile, del resto parliamo comunque di ottimi processori che per giocare e svolgere la routine quotidiana vanno assolutamente benissimo tutti e tre.

Ora la differenza probabilmente la faranno i vari aggiornamenti BIOS che AMD rilascerà per ottimizzare meglio il funzionamento dei propri chip e dunque cercare di ottenere qualcosa in più dagli ultimi arrivati sul mercato, dunque non è ancora tutto deciso.