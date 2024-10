In Italia, il Magic V3 di Honor ha superato già il suo predecessore nelle vendite. Nelle prime settimane, il dispositivo ha raggiunto un traguardo importante all’interno di un mercato difficile. Quest’ultimo, infatti, comprende dispositivi di fascia alta con un costo superiore ai 1000 euro. Proprio per questo motivo Pier Giorgio Furcas, Commercial Director di Honor, ha dichiarato che l’azienda è particolarmente fiera riguardo il traguardo raggiunto. Il nuovo Magic V3, infatti, è arrivato terzo nel nostro Paese per numero di vendite. Tale obiettivo risulta ancora più rilevante se si considera che il mercato italiano di solito respinge soluzioni alternative ad Apple e Samsung.

Honor Magic V3: al terzo posto per le vendite

In Italia, secondo quanto riportato nelle quote di mercato, ogni 20 smartphone con prezzi sono i 1000 euro che vengono venduti 13 sono iPhone. Altri 6 sono Samsung Galaxy. Mentre uno solo è parte della serie Pixel di Google. Oppure un Honor Magic V3.

Apple detiene un posto privilegiato in Italia. L’azienda di Cupertino è in grado di vendere smartphone con prezzi superiori ai 600 euro anche nel mercato italiano. Con un rivale così imponente, e con Samsung che lo segue con una quota di vendite che, anche se inferiore, è ugualmente rilevante, ottenere il proprio spazio non è facile. Honor, invece, è riuscita a guadagnare un posto in tale scenario. Anche se un solo posto può sembrare minimo, in realtà è un traguardo da non sottovalutare.

Mentre il mercato si evolve e i colossi cercano di mantenere il proprio dominio sul mercato (in Italia, come nel resto del mondo), ci sono alcune aziende che stanno cercando di guadagnare una propria posizione. Google e Honor ne sono un esempio. Il nuovo Magic V3, a poche settimane dal suo lancio, sta dimostrando già di poter conquistare l’attenzione degli utenti, raggiungendo, in Italia, il terzo posto per le vendite nelle prime settimane.