In rete stanno iniziando a circolare i primi dati in merito le CPU AMD Ryzen 9000HX “Fire Range”, queste ultime saranno un passo decisamente in avanti rispetto ai modelli precedenti basati su architettura Zen 4 e denominati Dragon Range, il merito va all’architettura Zen 5 che migliora sensibilmente le prestazioni e allo stesso tempo mantiene la compatibilità del socket, facilitando di fatto il lavoro sia ai produttori di schede madri che agli utenti finali che per un upgrade non dovranno cambiare tutto.

A darci qualche info in più è stato l’ASUS ROG Strix G16, nome in codice “G614FH“, nel quale sono stati effettuati i test, dovrebbe montare anche le nuove GPU NVIDIA GeForce RTX serie 50, quest’ultimo è stato sottoposto ai benchmark di Geekbench che si sono concentrati sul test ONNX AI.

Cosa è emerso

Il primo test con il processore AMD Ryzen 9 9950X3D è stato eseguito con un engineering sample (ES) sui benchmark AI usando il framework ONNX, la CPU in questione come emerso recentemente in rete vanterà 16 core e 32 thread basati su Zen 5 con l’aggiunta della tecnologia 3D V-Cache.

I risultati di questi benchmark mostrano un incremento prestazionale davvero significativo, merito non solo della rinnovata architettura Zen 5 ma anche dell’aumento di cache che arriva così a 96MB L3, ovviamente l’utilizzo della tecnologia 3D V Cache non fa altro che aggiungere un ulteriore vantaggio competitivo verso le aziende competitor e in particolare Intel che non prevede al momento l’uso di questa tecnologia a livello di consumo.

Queste novità vedranno la luce del giorno e non saranno più velate al CES di Las Vegas, dunque non resta che attendere per vedere le CPU inserite all’interno di configurazioni con il Ryzen 9 9950X3D che rappresenterà il modello di punta destinato alla fascia laptop del mercato, il 7 Gennaio è la data da segnare per l’inizio della fiera di Las Vegas.