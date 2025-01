Sony sembra pronta a stupire ancora una volta. Come? Con la prossima generazione delle sue cuffie con cancellazione del rumore, le WH-1000XM6. Apparse di recente nei documenti della Federal Communications Commission (FCC), rappresentano il naturale progresso della celebre serie. Identificate con il codice modello YY2984, questi accessori consentono di combinare prestazioni audio d’eccellenza con importanti miglioramenti dal punto di vista tecnologia e nel design.

Sony cuffie WH-1000XM6: design più moderno e possibile lancio anticipato

Uno degli aspetti più interessanti delle nuove cuffie targate Sony, è l’introduzione del Bluetooth 5.3. Il quale potrebbe garantire compatibilità con il nuovo standard LE Audio. Anche se non ci sono ancora conferme ufficiali, questo aggiornamento potrebbe migliorare la qualità audio e ottimizzare l’efficienza energetica. In più, la batteria sembra essere stata potenziata rispetto ai modelli precedenti. Infatti dalle WH-1000XM3 alle XM5, si è passati da 1000 a 1200mAh. La nuova generazione potrebbe superare anche questa soglia. Un altro dettaglio tecnico rilevante è l’antenna “Inverted-F”. Capace di un guadagno di 2,91dBi, ben superiore alla soluzione precedente. Insomma tutti qesti elementi potrebbero trasformare le WH-1000XM6 in un punto di riferimento nel settore delle cuffie wireless.

Dal punto di vista estetico e funzionale, Sony sembra intenzionata a innovarsi ulteriormente. I disegni tecnici mostrano padiglioni auricolari staccabili. Un’idea che potrebbe facilitare la sostituzione o il trasporto. Anche la cerniera, fondamentale per la portabilità, appare completamente riprogettata. Presenta infatti un design più sofisticato e forse pieghevole. Nonostante il diametro dei driver resti invariato a 30mm, il restyling generale punta su linee più fluide e dettagli curati.

Per quanto riguarda il lancio, la riservatezza sui documenti FCC terminerà il 22 luglio 2025. Sony potrebbe però annunciare ufficialmente le WH-1000XM6 tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, come accaduto per i modelli precedenti. Resta da chiarire se le cuffie supporteranno effettivamente lo standard LE Audio e se adotteranno nuove soluzioni per la compressione audio. Ad ogni modo, nonostante le anticipazioni tecniche e i dettagli di design emersi, sarà necessario attendere l’annuncio ufficiale per avere conferme definitive. Sony sembra pronta a consolidare il suo ruolo di leader nel settore audio con un modello che unisce innovazione e funzionalità.