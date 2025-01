A partire dal 26 gennaio 2025, TIM ha deciso di estendere l’accesso all’offerta TIMPower Supreme Limited anche ai clienti che provengono da HoMobile. Si tratta di un’ iniziativa fino ad oggi disponibile esclusivamente per coloro che effettuano la portabilità del numero da Vodafone. Questa promo, al costo di 7,99€ al mese, include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e 100GB di traffico dati in 5G. Il tutto con velocità fino a 250Mbps in download. L’inclusione della rete5G rappresenta uno degli aspetti più importanti dell’offerta. Poiché consente di navigare con una velocità notevolmente superiore rispetto alle tradizionali connessioni 4G.

Accanto a TIM Power Supreme Limited, sarà poi possibile attivare anche altre offerte operator attack. Come TIMOne Go, che al costo di 9,99€ al mese include la stessa quantità di dati e minuti illimitati, ma con SMS illimitati.

TIM Unica Power e le nuove opzioni 5G

Questa espansione delle offerte riflette la crescente concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni. In cui TIM punta, sempre di più, a consolidare la propria posizione conquistando nuovi clienti provenienti da altri operatori, come appunto HoMobile. In più, entrambe le offerte possono essere abbinate al servizio TIM Ricarica Automatica. Il quale consente di addebitare i rinnovi mensili su carta di credito o conto corrente, semplificando la gestione del pagamento.

TIM non si limita però solo a rinnovare le proprie tariffe. L’ operatore introduce anche novità legate ai servizi aggiuntivi e alla tecnologia 5G. Tra le innovazioni più rilevanti vi è il programma TIMUnica Power. Quest’ ultimo consente di unire in un’unica fattura la linea fissa e fino a sei SIM mobili, con l’opportunità di ottenere giga illimitati in 5G. Tale servizio è compatibile con le nuove offerte mobile e offre vantaggi anche sul piano economico. In quanto prevede promozioni che azzerano il costo mensile del servizio fino al 25 gennaio 2025.

L’ azienda sta anche puntando sul 5GUltra, che offre velocità fino a 2Gbps in download e 300Mbps in upload. A partire dal 9 giugno 2024, i clienti TIM potranno quindi scegliere tra due opzioni di velocità. La 5G Ultra, disponibile solo per determinate offerte, e la versione base5G, che garantisce comunque prestazioni elevate. Anche se con una velocità limitata a 250Mbps in download.