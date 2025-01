A quanto pare la nota azienda di telefonia mobile cinese Xiaomi ha decisamente dei programmi importanti per quanto riguarda HyperOS, il colosso cinese infatti vuole espandere in modo importante le potenzialità di questo sistema operativo per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, consentendo e garantendo il porter dei titoli Windows e Steam direttamente su smartphone e tablet con questo sistema operativo, ecco dunque che per farlo ha deciso di lanciare un particolare tipo di emulazione di piattaforma Windows tramite il programma WinPlay, un nuovo engine che verrà integrato in HyperOS e che sfrutterà le potenzialità di Xiaomi HyperCore per garantire un sistema in grado di emulare un vero PC.

Come funziona

Attualmente questo nuovo engine è in fase di test nei laboratori di show Men, sembra che quest’ultimo stia girando su dispositivi tablet con processore Snapdragon 8 Gen 2, una piattaforma che, sebbene appartenente a qualche generazione fa garantisce comunque una potenza di calcolo decisamente elevata, segnale che probabilmente quest’ultima sarà la base di partenza in termini di prestazioni dalla quale si può soltanto crescere e non tornare più indietro.

In base ai dati dichiarati da Show me, il programma in questione assorbirà solo i 2,9% della potenza della GPU, lasciando il resto completamente libero per il calcolo della grafica, di conseguenza le prestazioni dovrebbero essere di primo livello e come se non bastasse l’azienda è già riuscita ad installare Steam tramite questa piattaforma garantendo in teoria l’accesso alla vastissima libreria di giochi presente al suo interno.

Come se non bastasse il software in questione garantirà un completo e totale controllo indipendente delle periferiche di input per il gaming, di conseguenza sarà possibile utilizzare qualsiasi tipo di controller senza nessun problema dal momento che la compatibilità sarà garantita, quindi potrete tranquillamente scegliere se utilizzare mouse e tastiera oppure un controller di terze parti.