A quanto pare il colosso americano Microsoft ha deciso di sfidare il suo rivale in ambito gaming, ovvero il colosso giapponese Sony. Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, in particolare, l’azienda starebbe lavorando ad un nuovo controller per la sua console Xbox. Sembra infatti che l’azienda abbia intenzione di rivoluzionare in un certo senso questo prodotto, apportando alcune novità di rilievo che fino ad ora abbiamo avuto modo di vedere soltanto sui dispositivi del rivale Sony. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Microsoft al lavoro su un nuovo controller Xbox per sfidare il Dual Sense di Sony?

A quanto pare il colosso americano Microsoft è al lavoro sulla realizzazione di un nuovo controller per la sua Xbox. Come già accennato in apertura, rispetto al passato questo dispositivo dovrebbe portare diverse novità di rilievo che fino ad ora abbiamo avuto modo di vedere soltanto sui controller del rivale giapponese Sony. Si tratterebbe nello specifico della presenza di nuovi feedback aptici e dei grilletti adattivi.

Questi sono stati infatti introdotti per la prima volta dal colosso Sony sui nuovi controller dell’ultima console da gaming PlayStation 5, ovvero i nuovi controller Dual Sense. Questo è quanto è stato rivelato da un nuovo report pubblicato in rete da Tech4Gamers. Il nome del report in questione si chiama “Tuning haptic feedback of a device” e, per l’appunto, spiega il meccanismo dei motori aptici avanzati che saranno introdotti sul nuovo controller del marchio.

La presenza di questi nuovi motori cambierà l’esperienza di gioco degli utenti. Rispetto ai motori presenti sui precedenti modelli, questi nuovi motori saranno montati su dei meccanismi mobili posti all’interno delle impugnature. La loro presenza dovrebbe dunque garantire un’esperienza gaming inedita per i videogiocatori Xbox, con nuovi effetti sensoriali, tra cui anche il rinculo di una pistola. Anche i grilletti adattivi cambieranno rispetto al passato, garantendo un’esperienza simile a quella fornita dai grilletti presenti sul controller rivale Dual Sense.

Insomma, sembra dunque che Microsoft abbia finalmente intenzione di aggiornare notevolmente i controller per la sua console da gaming Xbox.