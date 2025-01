Samsung: i nuovi Galaxy S25 saranno aggiornati a lungo, ecco per quanti anni

La presentazione dei Samsung Galaxy S25 era molto attesa e per certi versi ha rispettato le aspettative. Gli utenti hanno notato i tre dispositivi e anche il quarto, il prossimo Galaxy S25 Edge.

Oltre alle novità e ai cambiamenti che hanno interessato i prodotti, c’è stato un annuncio molto importante. Il colosso sudcoreano garantirà agli utenti ben 7 anni di aggiornamenti. Questo significa che ogni Galaxy S25 verrà supportato con update maggiori fino al 2032.

Samsung Galaxy S25: saranno aggiornabili fino ad Android 22

Samsung ha fatto un annuncio importante: ci saranno aggiornamenti fino al 2032. I Galaxy S25 potranno quindi beneficiare di tutte le novità riguardanti sia il design della UI che delle funzioni fino ad Android 22. Contando che siamo in procinto di ricevere Android 16, si tratta di un vero colpo di scena.

Samsung ha garantito dunque 7 anni di cambiamenti supportati sui suoi Galaxy S25 ma non solo. L’azienda infatti ha parlato anche di 7 anni di patch di sicurezza. Questo significa che i dispositivi saranno protetti dalle più recenti minacce informatiche per tutto il loro ciclo di vita, garantendo agli utenti la massima tranquillità.

Avere tutti questi anni di aggiornamenti garantiti è importante per vari motivi. Uno su tutti è certamente la possibilità di prolungare la vita utile degli smartphone, permettendo agli utenti di utilizzarli più a lungo senza dover necessariamente acquistarne uno nuovo.

Ovviamente la volontà di Samsung di aggiornare i suoi dispositivi non è tutto. Come detto, si presume che uno smartphone per poter beneficiare di sette anni di aggiornamenti debba arrivare fino al 2032 ma fino a quel momento sono diversi i fattori che possono influire. Più utenti possono notare una perdita di prestazioni ma anche una sorta di obsolescenza magari dovuta a prodotti di nuova generazione. Più persone infine potrebbero essere portate a cambiare il loro dispositivo prima di beneficiare di questa grande opportunità.